Son dakika haberi... ABD Başkanı Trump, DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel kişinin de öldürüldüğünü duyurdu.

ABDULLAH KARDAŞ İSMİ ÖNE ÇIKIYORDU

Bağdadi'nin ölmüyle birlikte güvenlik uzmanları terör örgütü DEAŞ'ın yeni sözcüsünün kim olacağını konusunda fikir yürütüyordu. Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar, Bağdadi'nin yerine geçmesi beklenen kişinin kod adı: 'Hajji Abdullah al-Afari' olan terörist Abdullah Kardaş olabileceğini ifade etmişti. Batılı bazı medya organları geçmiş dönemde artan etkinliğinden hareketle Telaferli bir Türkmen olan terörist Abdullah Kardaş’ın (Abdullah Qardash) DEAŞ'ın yeni sözde halifesi olabileceğini söyleniyordu. Abdullah Kardaş, Irak ordu mensubu Telaferli bir Türkmen ve örgüt içinde nam saldığı ünvanıyla “Yok Edici.”

TRUMP HERHANGİ BİR KİMLİK AÇIKLAMADI

ABD Başkanı Donald Trump, Bağdadi'nin yerine geçmesi muhtemel kişinin de öldürüldüğünü duyurdu ancak kimliğiyle ilgili bir bilgi vermedi.