Kremlin'den gelen açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Askeri güçlerini Venezuela'dan çek" çağrısı reddedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, kendini Geçici Venezuela Devlet Başkanı ilan eden Juan Guaido'nun eşi Fabiana Rosales ile bir araya geldi. Görüşmede Guaido'ya verilen desteğe devam edileceğine dair taahhüt verildiği açıklandı. Görüşmeyle birlikte basın toplantısı düzenleyen Trump, Venezuela'ya geçtiğimiz günlerde iki uçak dolusu malzeme ve asker gönderen Rusya'yı uyardı. Trump, "Venezuela’dan çıkın. Tüm seçenekler masada." dedi.



Geçtiğimiz günlerde, Nicolas Maduro hükumetine destek vermek için, yaklaşık 100 Rus asker 35 ton malzeme ile Venezuela’nın başkenti Karakas'a inmişti.

"ÖNCE ABD'NİN SURİYE'DEN ÇIKMASI GEREK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova'yı hedef alan "Rusya'nın Venezuela'dan çıkması gerek" sözlerini eleştirerek, öncelikle ABD'nin Suriye'den çıkması gerektiğini söyledi.

Zaharova, Pervıy Kanalı'nda, Trump'ın Venezuela ile ilgili sözlerini değerlendirdi.

ABD'nin uluslararası topluma verilen sözlerini yerine getirmesi gerektiğinin altını çizen Zaharova, "Birisine bir yerden çıkmasıyla ilgili tavsiyelerde bulunmadan önce ABD'nin kendisinin Suriye'den çıkması gerekiyor." dedi.

Zaharova, ABD'nin diğer ülkelerin meşru çıkarları üzerine karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

2 UÇAK DOLUSU MALZEME VE 99 ASKERİ PERSONEL

Moskova'dan kalkan dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-124 ve dünyanın en uzun menzilli yolcu jeti Ilyuşin Il-62 Venezuela'nın başkenti Carakas'ta bulunan Simon Bolivar Uluslararası Havaalanı'na indi. Burada uçakları karşılama törenine hem Venezuela protokolünden hem de Rus protokolünden önemli isimler katıldı.

Rus uçakları, toplam 10 bin kilometrelik mesafe kat etti. Uçakların indiği sırada havaalanı çevresinde büyük güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.

Venezuela basını, uçaklarla ülkeye Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Vasily Tonkoshkurov ve toplam 99 askerin geldiğini iddia etti. Kargo uçağından ise 35 ton ağırlığında malzeme indirildiği öne sürüldü. Venezuela'ya inen uçaklar sevkiyatın ardından Moskova’ya geri dönüşe başlarken hem Rusya hemze Venezuelatarafından sevkiyatlar ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, geçtiğimiz hafta Rusya'nın ilaç getireceğini açıklamış, Şubat ayında ise 300 tonluk Rus yardımlarının açıkladığını belirtmişti. Rusya tarafından Venezuela’ya yine asker gönderilirken 2 ay önce Venezuela ve Rusya orduları ortak tatbikat gerçekleştirmişti.