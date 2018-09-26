Bir süre önce ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyarak tüm dünyanın tepkisini çeken ABD Başkanı Donald Trump, Filistin'de iki devletli çözümden yana olduğunu açıkladı.

BM Genel Kurulu için New York'ta bulunan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD Başkanı, "Barış planı iyi bir şekilde ilerliyor. İsrail karşı taraf için de güzel bir şey yapmalı" ifadelerini kullandı.

"Herhangi bir barış anlaşması zaman alacak" diyen Trump, "Başkanlığımın ilk döneminde bunu yapmak benim hayalim. Filistinlilerin de masaya geri dönmek istediklerini düşünüyorum. Taraflar da kabul ederse iki devletli bir çözüm istiyorum. İki ya da üç ay sonra barış planını açıklamak istiyorum." şeklinde konuştu.

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