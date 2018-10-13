ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolan Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yeni bir açıklamada bulundu. Trump, Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudilerin olması durumunda çok ağır cezalar uygulayacaklarının sözünü verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'da kaybolan Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkında Suudi yetkililerle temas halinde olduğunu belirtti.

Riyad'ın iddiaları şiddetle reddetmesine ek olarak, gazetecinin Suudi yetkililer tarafından "öldürülmüş olması durumunda" Washington'un öfkeleneceğini belirtti.

Dün yaptığı açıklamada da Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşeceğini söyledi.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve Batı medyasında Ortadoğu ile ilgili haberleriyle tanınan Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen, aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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