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ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'den çekilme kararının sürpriz olmadığını ve eve dönme vaktinin geldiğini söyledi.
Trump, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, sürpriz olmadığını söylediği Suriye'den çekilme kararıyla ilgili yıllardır bunun mücadelesini verdiğini açıkladı.
ABD Başkanı, 6 ay önce çok açık biçimde Suriye'den çekilmek istediğinde daha uzun kalmaya razı olduğunu belirterek, "Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'ın yerel düşmanları. İşi orada biz yapıyorduk. Eve dönme ve yeniden inşa zamanı." ifadesini kullandı.
Trump, ABD'nin, neredeyse tüm vakalarda yaptıklarını takdir etmeyen diğerlerini korumak için trilyonlarca doları ve değerli hayatları harcayıp karşılığında hiçbir şey almayan Ortadoğu'nun polisi olmak isteyip istemediğini sorguladı.
Donald Trump, "Sonsuza kadar orada olmak istiyor muyuz? Artık savaşma sırası diğerlerinde..." yorumunu yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter'da Suriye'de DEAŞ'ı yenilgiye uğrattıklarını belirterek, "Askerlerimizin eve dönme zamanı geldi." paylaşımını yapmıştı.
"Uzun zamandan beri Suriye'de savaşıyoruz. Yaklaşık 2 senedir ABD Başkanıyım, gerçekten aşama kaydettik ve DEAŞ'ı yendik." değerlendirmesinde bulunan Trump, paylaşımında, "DEAŞ'ı kötü bir şekilde yenilgiye uğrattık ve toprakları geri aldık." ifadesine yer vermişti.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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