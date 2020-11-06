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HaberlerDünyaSON DAKİKA ABD SEÇİM SONUÇLARI: Trump böyle meydan okudu: Asla...
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SON DAKİKA Trump'tan yeni açıklama!

Son dakika haberler... ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı yazılı açıklamada seçim süreci hakkında öne sürdüğü iddiaları yeniden savundu. Trump, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçemeyeceğim" dedi

SON DAKİKA ABD SEÇİM SONUÇLARI: Trump böyle meydan okudu: Asla...
AA

ABD Başkanı Donald Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.

En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti.

Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi.

ABD Seçim 2020 Seçim Sonuçları

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