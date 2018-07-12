Brüksel'de ikinci gününe giren NATO zirvesinde kapalı kapılar ardında yapılan oturumda gerilimli dakikalar yaşandı. Dünkü açıklamalarında NATO için yeterince savunma bütçesi ayırmayan müttefik ülkeleri eleştiren Trump'ın, bugünkü oturumda konuşmasının tonunu sertleştirdiği belirtildi.

Alman haber ajansı DPA, Trump'ın müttefik ülkelerin savunma harcamalarını arttırmaması durumunda ABD'yi NATO çekmekle tehdit ettiğini öne sürdü.

Reuters haber ajansı ise, NATO içerisinden iki kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın kullandığı sert sözlere karşın ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit etmediğini bildirdi. Trump müttefik ülkelerden savunma harcamalarını arttırmaları için yakın bir tarih belirlemelerini istedi.

Litvanya Devlet Başkanı da Trump'ın ABD'yi NATO'dan çekmekle tehdit etmediğini söyledi.

TRUMP: TÜM ÜLKELER SAVUNMA HARCAMALARINI YÜZDE 2'YE ÇEKMEYİ KABUL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, NATO zirvesinde yaşanan kriz sonrasında açıklamalarda bulundu. Trump, dün başlayan NATO zirvesinin bugün yapılan kapalı toplantısında, savunma harcamaları konusundaki eleştirilerini sertleştirdi ve özellikle Almanya, İspanya ve Belçika'yı hedef aldı. Trump, NATO zirvesini 'çok başarılı' olarak tanımlarken, tüm ülkelerin savunma harcamalarını yüzde 2'ye çekmeyi kabul ettiğini söyledi. 'NATO'ya inanıyorum' diyen ABD Başkanı, ABD'yi Kongre onayı olmadan NATO'dan çekebileceğini ancak buna gerek olmadığını belirtti.

ACİL TOPLANDILAR

NATO zirvesine katılan ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer üyeleri savunma harcamalarını artırmadıkları gerekçesiyle bir kez daha eleştirmesi üzerine, ittifakın Trump dışındaki liderleri acilen özel bir toplantı

yaptılar.

Kaynakların Reuters'e verdiği bilgiye göre zirveye davet edilmiş olan ancak üye olmayan ortak ülkeler Gürcistan ve Afganistan'ın liderleri toplantıya alınmadı.

Toplantıdan sonra gazetecilere konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel "Çok yoğun bir toplantı oldu" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Trump'ın ne özel ne de halka açık herhangi bir yerde NATO'den çekileceğini söylemediğini ifade etti. Macron, "Trump asla NATO'dan çıkmakla tehdit etmedi, ne özel görüşmelerde ne herkese açık görüşmelerde bir an bile böyle bir tehditte bulundu" derken, Trump'ın diğer liderlere GSYİH'nın yüzde 2'sini savunma harcamalarına ayırma hedefini 2024'te değil de hemen gerçekleştirme talebini kabul ettirdiği açıklamasını yalanlayarak, "Dün çok ayrıntılı bir zirve sonuç bildirisi yayımladık. 2024'te yüzde 2 hedefini teyit ediyor. Hepsi bu" dedi.

Bu arada Beyaz Saray'dan yapılan bir açıklamayla, Trump'ın daha önce programda olmayan bir açıklama yapacağı duyuruldu.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

"Tüm ülkeler savunma harcamalarını arttırmayı kabul etti. Müttefikler savunma harcamalarını yüzde 2'nin ötesine çekecekler. ABD'nin NATO'ya bağlılığı çok güçlü. Müttefik ülkelere savunma harcamalarını ciddi bir biçimde arttırmamaları durumunda çok mutsuz olacaklarını söyledim. Çok mutsuz olduğumu onların bilmesine izin verdim."

"ABD, NATO'ya olan kararlığında son derece güçlü ama herkes aynı ruhu göstermeli. O ruhu yakalayabilmiş olmak harika. ABD'ye savunma bütçesinde adıl davranılmıyordu. Almanya savunma harcamalarını arttırıyor, neler olacağına bakacağız. NATO ülkeleri gayri safi milli hasılalarının yüzde 2'sini savunmaya harcayacak. Yüzde 2 rakamına ulaştığımız zaman daha yükseğini konuşmaya başlayacağız. Aslında doğru rakamın yüzde 4 olduğunu düşünüyorum. Savunma harcamalarını arttırmak Rusya'ya yardım etmeyecek." dedi. Dün çok sert ve net konuştuğunu kaydeden Trump, "Beni anladılar. Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar. Daha önce hiç yapmadıkları bir katkı görüyoruz. Katılımın artmasıyla ABD'ye karşı adalet sağlandı. Dikkate değer kaktı yapmazlarsa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Çünkü ABD, NATO harcamasının yüzde 90'ını karşılıyordu. ABD'ye adil davranılmıyordu ama bu artık değişti. NATO'ya inancım tam ve çok daha güçlü bir NATO'muz var" ifadelerini kullandı.

"ABD'Yİ NATO'DAN KONGRE ONAYI OLMADAN ÇEKEBİLİRİM"

ABD'yi NATO'dan Kongre onayı olmadan çekebilirim ancak bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. ABD, NATO'ya daha fazla para harcıyor ama NATO Avrupa'yı daha fazla koruyor.

Almanya ile Rusya arasındaki boru hattı konusunda endişeliyim. Kuzey Akımı hattını sevmedim. Putin'le görüşmem yapıcı gelişmelere öncülük edebilir. NATO ülkeleri Putin'le görüştüğüm için teşekkür etti. Putin'le ortak nihai amacımız, dünyanın hiçbir yerinde nükleer silah ve çatışmanın kalmaması. Putin ABD'nin rakibi ancak düşmanı değil. Putin'in Avrupa ve ABD için bir güvenlik tehdidi olmasını istemiyorum, bu nedenle NATO var.

Çin ile mümkünse adil bir ticaret anlaşması için müzakere edeceğiz.

İran bir noktada bizi arayacak ve onlarla bir anlaşma yapacağız."

"GÖÇMENLER AVRUPA'YI ELE GEÇİRDİ"

Donald Trump, İngiltere'ye düzenleyeceği ziyarette protestolarla karşılaşacağını hatırlayan bir İngiliz gazeteciye, "Bence bu iyi bir şey. Birleşik Krallık'ta çok sevenim de var. Göçmen politikası hakkında benimle aynı fikirdeler" dedi ve "Bugün Avrupalıları uyardım. Çünkü göçmenler Avrupa'yı ele geçirdi. Bunu yüksek sesle net bir şekilde söyledim" ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ilgili soruya ise "Benim söyleyecek bir şeyim yok ama insanlar bunun olması için oy verdiler, olacaksa çabuk olmalı" değerlendirmesinde bulundu. İngiltere’de uzun bir süre kalacağını belirten Trump, "İngiltere'de mülklerim var. Ayın 16'sında Putin ile görüşene kadar İskoçya'daki evimde biraz vakit geçireceğim. Aslında İrlanda'da da evim var. Benim her yerde evim var" dedi. Ayrıca annesinin İskoçya doğumlu olduğunu hatırlatan Trump, İskoçları çok sevdiğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği günden bu yana müttefik ülkelerin savunma bütçelerini arttırmalarını istiyor.

Trump, göreve geldikten sonra yaptığı açıklamada, savunma harcamalarını NATO taahhütleri çerçevesinde gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 2’si seviyesine çıkarmayan ülkelere, "Taahhütlerini yerine getirmeyenler var. Onlarla ilgilenilecek." uyarısında bulunmuştu.

Ülkesinin NATO'ya en çok kaynak ayıran ülke olduğunu belirten ABD Başkanı, bunun adil olmadığını ve ABD'nin Avrupa'yı koruduğunu savunuyor.