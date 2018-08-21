Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin hain tuzağında mayına basan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın jandarmanın helikopteri ile hastaneye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, Nazımiye ilçesi Ramazan köyü kırsalında patikada komşu köye yaya giden 50 yaşındaki Gönül Parlak, bölücü teröristler tarafından önceden döşenen mayına bastı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu alandan alınan Parlak, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla bölgeye gönderilen jandarma helikopterine yetiştirildi. Yaralı kadın, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre Gönül Parlak'ın İstanbul'da oturduğu bayram ziyareti için Tunceli'ye geldiği ve Tunceli eski milletvekili merhum Kamber Genç'in akrabası olduğu belirtildi.

Gönül Parlak’ın ayrıca CHP Eyüp İlçe Başkanı Haydar Parlak'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

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