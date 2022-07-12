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Haberler Gündem Trafik Son dakika: Tunceli’de tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 18 yaralı
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Tunceli’de tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 18 yaralı

Tunceli-Erzincan Karayolu'nda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine tur otobüsü uçuruma yuvarlandı. Kazada 18 kişi yaralandı

Son dakika: Tunceli’de tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 18 yaralı
Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı! 18 yaralı
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İHA

Tunceli’de tur minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 18 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Erzincan karayolunun 44. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malatya'dan Karadeniz gezisine çıkan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada minibüste bulunan 18 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralılar çıkarmak için halat sistemi kuruldu.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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