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Türkiye, İran ve Rusya arasında Suriye mutabakatı

Dışişleri Bakanlığı, Astana formatının garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu görüşmeleri kapsamında, Anayasa Komitesi sürecine ilişkin 5 madde üzerinde mutabık kaldığını açıkladı.

SON DAKİKA! Türkiye, İran ve Rusya arasında Suriye mutabakatı
DHA

Türkiye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanlıkları tarafından yapılan ortak açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Astana formatının garantörleri olarak 25- 29 Ocak 2021 tarihlerinde Cenevre'de başlayan Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun olağan oturumu marjında yaptıkları üçlü görüşme ile Suriyeli delegeler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri´nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'le istişareleri sonucunda Anayasa Komitesi sürecine ilişkin olarak müteakip hususlarda mutabık kalmışlardır" denildi.

Ortak açıklamada, mutabakat sağlanan hususlar şöyle sıralandı: "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan kuvvetli taahhütlerini vurgulamışlar ve bu ilkelere tüm taraflarca saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir. Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu'nun 25- 29 Ocak 2021 tarihlerinde Cenevre'de beşinci tur toplantısının gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşılamışlar ve Komite'nin sürdürülebilir ve etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak için, Suriyeli delegeler ve kolaylaştırıcı olarak BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile sürekli iletişim halinde Komite'nin çalışmalarını desteklemeye hazır olduklarını teyit etmişlerdir. Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu olarak yürütülen siyasi sürecin ilerletilmesinde, Astana garantörlerinin belirleyici katkısı ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararlarının uygulanması sonucunda Cenevre'de oluşturulan Anayasa Komitesi'nin önemli rolünü vurgulamışlardır. Anayasa Komitesi'nin çalışmalarının uzlaşı anlayışı ve yapıcı angajmanla, dış müdahaleler ve haricen dayatılan süreler olmaksızın, Suriye halkının mümkün olan en geniş desteğinin alınmasını teminen üyelerinin genel mutabakata varması amacıyla yürütülmesi gerektiği doğrultusundaki görüşlerini beyan etmişlerdir. Soçi'de 16- 17 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilmesi öngörülen Astana formatında Suriye konulu müteakip Uluslararası Toplantı da (Astana-15) yukarıda bahse konu hususlardaki istişarelere devam etme yönündeki niyetlerini teyit etmişlerdir"

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