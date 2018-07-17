Edirne'de tutuklu bulunan 2 Yunan askerinin 'tutukluluk değerlendirme' duruşmasında tahliye çıkmadı.
Edirne'de, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis'in (29) için Edirne 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmasından yine tahliye çıkmadı.
Pazarkule Sınır Kapısı'nın karşısındaki Yunanistan'ın Kastanies Sınır Kapısı karakolunda görev yapan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis, geçen 1 Mart günü, birinci derece askeri yasak bölgeden 253 metre Türk tarafına geçti. 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır askerlerince gözaltına alınan 2 Yunan askeri, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edirne 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi her 30 günde bir olan tutukluluk değerlendirme duruşmasını yaptı. Duruşmaya geçen 1 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan Yunan askerler teğmen Angelos Mitretodis ve Dimitris Kouklazis, avukatları Selin Özel ile Hakan Yalçıntuğ da katıldı.
Avukat Yalçıntuğ, müvekkillerinin haksız yere tutuklandığını ileri sürerek, serbest bırakılmasını istedi. Mahkeme, sanıkların tutukluluğuna devam kararı verdi.
Geçtiğimiz hafta Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde Yunan Başbakan Aloeksis Çipras ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir araya gelerek görüşmüş, Çipras, "Uzun zamandan beri, bana göre iki ülke gündeminde öne çıkmaması gereken bir meseleye takılmış durumdayız. 8 askerin hukuki süreci ve özellikle de 2 Yunan askerin kabul edilemez şekilde hapiste tutulmalarından sonra bir kenara bırakılan ticaret, turizm, deniz taşımacılığı gibi bir dizi kritik konularla ilgili yeniden hükümetler arası görüşmeler için ipin ucunu yakalayabiliriz. İstikşafi görüşmelerin yeniden başlayabileceğine inanıyorum. Kıbrıs konusunda iki toplumu yeniden diyalog yörüngesine koyabiliriz. Türkiye ve Yunanistan arasında değerlendirilmemiş büyük imkanlar mevcut. Umarım, daha önce de belirttiğim gibi görüşmeden daha çok umutla çıktım, diyalog yoluyla bunları aşarak olumlu gündemi açabiliriz." açıklamasında bulunmuştu.
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