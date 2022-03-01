Kiev'in Ruslar için "önemli bir hedef" olmaya devam ettiğini söyleyen Zelenskiy, Pazartesi günü üç füze saldırısıyla vurulduğunu ve şehirde yüzlerce sabotajcının dolaştığını kaydetti. Zelenskiy, "Milletimizi kırmak istiyorlar, bu yüzden başkent sürekli tehdit altında" dedi.