Ümit Özdağ hastaneye kaldırıldı
MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve duruşmaya katılamayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın avukatları, Özdağ'ın hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Özdağ'ın duruşması 8 Temmuz'a ertelendi
MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği gerekçesiyle hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanmasına başlandı.
ÖZDAĞ DURUŞMAYA KATILMADI
AA'da yer alan habere göre Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Özdağ ve avukatı katılmadı.
MAZARET DİLEKÇESİ SUNDULAR
Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını bildirdi.
DURUŞMA 8 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.