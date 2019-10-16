J.R.R. Tolkien'in ünlü eseri 'Yüzüklerin Efendisi' serisini beyaz perdeye taşıyan yönetmen Peter Jackson'ın, memleketi Yeni Zelanda'da destek verdiği belediye başkan adayı Andy Foster'ın seçimleri kazanması tartışmalara neden oldu.

Başkent Wellington'daki seçimlerde aday olan Foster'ın rakibi şu anki Belediye Başkanı Justin Lester, Jackson'ın 'seçimi satın aldığı' suçlamasında bulundu. Lester, seçim kampanyasına yaklaşık 13 bin dolar harcadığını, rakibinin ise 27 bin doları bağışlardan olmak üzere toplam 35 bin dolar harcadığını belirtti. Lester, Jackson'ın Foster'a ne kadar bağış yaptığına ise açıklık getirmedi.

Jackson, seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, Foster'ın dönüşüm planının gerçekleşmesini isteyen karanlık güçlere karşı zafer kazandığını vurguladı.

İLK KEZ OLMUYOR

Yeni Zelanda'da çektiği filmlerin turizme olan katkılarından dolayı kamuoyunda büyük etki sahibi olan Jackson, ülke siyasetine ilk kez karışmıyor.

Ünlü yönetmenin geçtiğimiz Mart ayında buluştuğu Başbakan Jacinda Ardern'i, hükümetin film endüstrisine yönelik sübvansiyonları kesme planından vazgeçirdiği öne sürülmüştü.

Jackson 2010 yılında da hükümeti, işçi yasalarında değişikliğe gitmemeleri haline 'Hobbit' serisini başka bir ülkede çekmekle tehdit etmişti.