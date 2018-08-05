Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun başkent Caracas'ta Bolivarcı Ulusal Muhafızlar'ın kuruluşunun 81. yılı nedeniyle yaptığı konuşma sırasında bir patlama meydana geldi.

Devlet televizyonu tarafından yayınlanan konuşma yarıda kesildi. Bu sırada çok sayıda askerin olay yerinden kaçtığı görüntüler ekranlara yansıdı.

Venezuela basınında yer alan ve görgü tanıklarına dayandırılan haberlerde, Maduro'nun konuşma yaptığı bölümde yaşanan patlamaya bir insansız hava aracının neden olduğu ifade ediliyor.

Maduro'nun olay yerinden uzaklaştırıldığı belirtiliyor.

Venezuela devlet televizyonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yüzlerce askerin bulunduğu alanda süren konuşmasını ani şekilde keserek askerlerin görüntüsünü verdi.

— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) August 4, 2018

Maduro, Başkent Caracas'ta Ulusal Birliklerin 81. yıldönümü konuşmasını gerçekleştiriyordu.

Devlet televizyonundaki yayında Maduro, Eşi Cilia Flores ve üst düzey askeri yetkililer ile yanyana görülüyordu. Daha sonra Flores'in ani bir ses duyarak farklı bir yöne bakmasının ardından askerlerin askerlerin görüntüsüne geçildi. Yayın açıklamasız şekilde kesildi.

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