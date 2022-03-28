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Yargıtay 'Adam değilsin’ sözünü hakaret saymadı

Cezaevi nakil aracında görevli komutana ‘adam değilsin’ diyen sanığa verilen mahkumiyet kararı Yargıtay’dan döndü. Yüksek Mahkeme; kişilere karşı söylenen rahatsız edici her sözün hakaret olmadığına, sanığın ‘adam değilsin’ hitabının kişinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmadığına hükmetti.

Son dakika: Yargıtay 'Adam değilsin’ sözünü hakaret saymadı
Yargıtay o sözü hakaret saymadı
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İHA

Bir suçtan cezaevinde bulunan mahkumun hastaneye sevki sırasında, görevli jandarma komutanından kelepçeleri çıkarma, kapıyı açma gibi isteklerde bulundu. Mahkumun taleplerine komutan olumsuz cevap verince olanlar oldu. ‘Bir süre komutana direnen mahkum, ‘Adam değilsin’ dedi. Görev sonrası adliyenin yolunun tutan jandarma görevlisi mahkum hakkında ‘Hakaret, tehdit’ suçlamasıyla dava açtı,.

Asliye Ceza Mahkemesi sanığın kullandığı ‘adam değilsin’ sözünün hakaret olduğuna hükmetti. Sanık kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 4. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

"Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değer, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olup, bu suçun oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye matuf olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. Somut olayda sanığın, kolluk görevlisine söylediği iddiası olan ‘Adam değilsin’ ifadesinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile hakaret suçundan mahkumiyet kararı verilmesi yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

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