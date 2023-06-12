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Haberler Gündem Son dakika: Yargıtay Başsavcılığı'ndan HDP için 'hazine yardımı blokesi' talebi
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Yargıtay Başsavcılığı'ndan HDP için 'hazine yardımı blokesi' talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan, HDP’ye ödenen hazine yardımıyla ilgili yeni bir hamle geldi. HDP’nin genel seçimlere girmediğine dikkat çeken Başsavcılık, Anayasa Mahkemesi’ne yeni bir başvuru yaparak, HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına bloke konulmasını istedi.

Son dakika: Yargıtay Başsavcılığı'ndan HDP için 'hazine yardımı blokesi' talebi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası süren Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile ilgili yeni bir başvuru yaptı.

Siyasi Partiler kanuna göre, tüm siyasi partilere genel seçim yapılan yıllarda hazine yardımı üç katı olarak ödeniyordu. Bu kapsamda; HDP’ye toplamda 600 milyon 343 bin TL hazine yardımı ödendi.

BAŞSAVCILIK 400 MİLYON İÇİN TEDBİR İSTEDİ

Ancak HDP, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'ne katılmadı. Bu durumu Yüksek Seçim Kurulu’ndan gelen cevapla kesinleştiren Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. HDP’ye seçim yılı olması nedeniyle fazladan ödenen 400 milyon 228 bin TL hazine yardımına tedbir konulması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Başsavcılık; söz konusu 400 milyon 228 bin TL’lik yardımının harcanan kısmının ise parti ve harcamayı yapan ilgililerden tahsil edilerek, hazineye aktarılmasını istedi. Kararın kısa bir süre içerisinde Anayasa Mahkemesi’nce karara bağlanması bekleniyor.

AYM DAHA ÖNCE REDDETMİŞTİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce HDP’nin hazine yardımı ödenen hesaplarına bloke konulmasını talep etmişti.

Ancak Anayasa Mahkemesi oy çokluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bu talebinin reddine karar vermişti. Öte yandan, HDP’nin kapatılması talepli davada sona da yaklaşıldı. Anayasa Mahkemesi raportörünün, davanın esasına ilişkin raporunun hazırlamasının ardından Yüksek Mahkeme, kapatma talebini nihai olarak karara bağlayacak.

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