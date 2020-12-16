5 isim AYM üyeliği için yarışacak 0:00 / 0:00

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve AYM Üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacak. Üstün’ün yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu’nda 17 Aralık’ta seçim yapılacak.

BAZI İSEMLER ÇEKİLDİ

Seçime giden süreçte birçok isim adaylığını çeşitli platformlarda açıkladı. Ancak daha sonra bu isimlerden bazıları adaylıktan çekildi. Eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik, 11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal ve 2. Ceza Dairesi Üyesi Yusuf Kuzu da bu şekilde adaylıktan daha sonra çekildiklerini açıkladı.

5 İSİM YARIŞACAK

Yargıtay 1. Başkanlığı seçime bir gün kala adayların kesin listesini Yargıtay üyelerine gönderdi. Bina göre, seçimde 5 isim yeni AYM üyesi olmak için yarışacak. Bu isimler şöyle; eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy, 8. Hukuk Dairesi Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve 12. Ceza Dairesi Üyesi İrfan Fidan ve 23. Hukuk Dairesi Üyesi Mahmut Coşkun.

EN FAZLA OYU ALAN 3 İSİM CUMHURBAŞKANLIĞI’NA GİDECEK

Yargıtay üyelerinin oy kullanacağı seçimde, en çok oyu alan 3 aday Cumhurbaşkanlığı’na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atayacak. Bu isim 12 yıl süreyle Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görev yapacak.

SON ASKERİ YARGI KÖKENLİ ÜYE DE EMEKLİ OLUYOR

Öte yandan, AYM’nin son askeri yargı kökenli üyesi olan Serdar Özgüldür de 22 Aralık’ta yaş haddinden emekli oluyor. Özgüldür’ün yerine ise yeni üye seçimi yapılmayacak. AYM, 2017 Anayasa değişikliği referandumda hüküm altına alındığı gibi 15 üyeli olarak göreve devam edecek.