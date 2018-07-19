Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Eyüp'te kediye tecavüz edip ve ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakim karşısına çıktı. Kedinin sahibi ağlarken sanığın duruşma boyunca gülmesi tepki çekti. Sanık duruşmada kendisini, "Eve kedinin nasıl geldiğini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Sızmış kalmışım. Böyle bir şey mümkün değil. Alkollüydüm. Ben kediyi neden öldüreyim? Öldüreceğime çöpe atardım" diye savundu.

Eyüp'te kediye tecavüz ettiği ve ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan Bilal Çakmak'ın "haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" ve "hayasızca hareketlerde bulunma" suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

"ÖLDÜRECEĞİME ÇÖPE ATARDIM"

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Bilal Çakmak, 3 aylık yavru kedinin sahibi Rafet Altınkaynak ve birçok hayvan sever ile sivil toplum dernekleri katıldı. Silivri Cezaevi'nden duruşmaya bağlanan sanık Bilal Çakmak, evinde daha önce de kedi köpek beslediğini söyleyerek savunmasına başladı. Olay günü çok sayıda içki içtiğini belirten Çakmak, "Eve kedinin nasıl geldiğini bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Sızmış kalmışım. Böyle bir şey mümkün değil. Sadece kapıda bir kediye süt verdiğimi hatırlıyorum. Alkollüydüm. Ben kediyi neden öldüreyim? Öldüreceğime çöpe atardım. Benim hayvanla falan işim olmaz. Dinime imanıma yemin ederim ki ben yapmadım" dedi.

"KEDİMDE KANLAR VARDI"

Müşteki Rafet Altınkaynak ise sahipli yavru kedilerinin olduğunu söyleyerek, "Daha önce de başka bir kediyi eve götürdüğünü mahalle sakinleri görmüş. Ben de gittim kapı açıktı. 155'i aradım. 24 saat alkollüydü. Olay tarihinde hava almaları için dışarı çıkardım. Ben de spor yapmaya başladım. Yavrukedilerden beyaz olanı bulamadım. Bana Bilal Çakmak isimli şahsın kediyi eve götürmüş olabileceğini söylediler. Daha önce de yavru kedileri eve götürdüğünü mahalle sakinleri söyledi. Evine girdiğimde yarı çıplak vaziyetteydi. Kedi elindeydi ancak şahıs beni görür görmez kediyi attı. Kedimde kanlar vardı. Parçalanmıştı. Mahalleden tanırdık şahsı. Kötü bir ün yapmıştır. Kedi ve köpeklere işkence ettiğine de dair. Evinde de çocuk pornosu çıktı. 3 aylık bir kediye tecavüz edip öldüren bir adamla uzlaşmak istemem" diyerek şikayetçi oldu. Duruşma salonunda bulunan hayvanseverler ise olayın anlatıldığı esnada gözyaşlarına boğuldu.

HAKİMDEN SANIĞA TEPKİ

Müşteki avukatlarının beyanda bulunduğu sırada kendi kendine güldüğü görülen sanık Çakmak'a mahkeme hakimi, "Neden gülüyorsun? Çok mu komik?" diye tepki gösterdi. Bunun üzerine sanık, "Benim öyle bir dünyam yok" şeklinde yanıt verdi.

MÜŞTEKİ AĞLADI, SANIK GÜLDÜ

Bu sırada müşteki Rafet Altınkaynak da gözyaşlarını tutamadı. Hakim sanığa, "Sen böyle rahat görünürken müşteki ağlıyor" dedi. Sanık Çakmak da, "Rahat mahat görünmüyorum. Benim can güvenliğim yok" diye konuştu.

"ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN BENİM KADAR TELEVİZYONA ÇIKMIYOR"

Tekrar söz verilen sanık Çakmak, "Benim geçmişimde öyle bir eylem olmamıştır. 50 yıldır İstanbul'dayım. Mağdur durumdayım. Evimi vurup kıracaklar. Arkamdan değil vuracaklarsa yüzümden vursunlar. Ben Hacca da gittim. Cübbeliye de. Evimde çıkan porno CD'lerini camiden gelirken yolda gördüm. İnsanlar çocuklarını öldürüyor benim kadar televizyona çıkmıyor" dedi.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM

Mahkeme hakimi davaya katılma talebi olan derneklerin müdahillik talebini kabul etti. Suçun niteliği, eylemin vahametini dikkate alan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Duruşma sonrası açıklama yapan kendinin sahibi davanın topluma örnek olabileceğini belirterek, "Hakim tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bu bizim açımızdan çok güzel bir karar. Emsal olabilecek bir karar. İnsanların bu tarz olayları yapmaması için bu mücadeleye devam ediyoruz. Davanın sonucunda ceza almasını istiyoruz" dedi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay 18 Haziran 2018 günü Eyüp Alibeyköy Mahallesi'nde yaşandı. Rafet Altınkaynak'a ait 3 aylık kediyavrusuna tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Bilal Çakmak tutuklandı. Tutuklama kararında, şüpheli Çakmak'ın gömlek ve pantolonunun üzerinde kan lekeleri bulunduğu, tırnak aralarında kırmızı renkli lekeler, sol elinde çiziklerin bulunduğu belirtildi. 55 yaşındaki şüpheli hakkında "haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme" ve "hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ