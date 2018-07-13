Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe'de toplandı. Saat 15.56'da başlayan toplantıyla ilgili açıklamalarda bulunmak üzere İbrahim Kalın kameraların karşısına geçeceği açıklandı.

BAKANLIKLARA ÜST DÜZEY ATAMALAR YAPILACAK

İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili Bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler.Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi." diye konuştu.

"DETAYLI ÇALIŞMALAR YAPILIYOR"

Kalın, "Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi. Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından ortaya konulan tüm bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek." dedi.

"Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda." diyen Kalın, "Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir." ifadesini kullandı.

Kalın, "15 Temmuz hain darbe girişinin ardından Türkiye de ekonomik krizler olacak diye söylemlerde bulunuldu, bunlar olmadı. Böyle bir darbe girişimi başka ülkede olsaydı o ülkede ekonomi çöker, toplumsal kaos oldurdu, bunların hiçbiri olmadı."diye konuştu.

NATO SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur. NATO’nun genel manada gündemini oluşturan konularda, cumhurbaşkanımız 4 oturumda sunumlar yaptılar, ikili görüşme yaptılar. Bunun dışında sayın cumhurbaşkanımızın devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeleri oldu. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel konular etraflı şekilde ele alındı. Önümüzdeki günlerde de terörle mücadele, seçim sonrası kabinenin atacağı adımlar konusunda çalışmalar devam edecek. Yapılan vaatlerin de çalışması hızlandırılacak." dedi.

"DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE RAHAT NEFES ALAMAYACAKLAR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(FETÖ) Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Kalın, sözlerine şöyle devam etti:

"(FETÖ ile mücadele) Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyor. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz."

"FETÖ'NÜN İADESİNDE UCU AÇIK BİR SÜREÇ İSTEMİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "(FETÖ elebaşının iade süreci) Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz." dedi.

"GEREKLİ HIZDA GİTTİĞİNİ SÖYLEYEMEM"

Kalın, "Bildiğiniz gibi ABD ile geçtiğimiz aylarda yapılan anlaşma çerçevesinde üç tane çalışma grubu kuruldu. Bir tanesi terör örgütleri, bir tanesi Suriye bağlamında, üçüncüsü de FETÖ ile mücadele bağlamında. Arzu ettiğimiz hızda gittiğimizi söylemem. Bununla ilgili yeteri kadar karinenin bulunduğu açık. Burada birkaç konu var, terör örgütü liderinin Türkiye’ye iadesi ve yargılanması. Amerikan sisteminin kendi bağlamı içerisinde değerlendirmekle beraber, darbe girişimi açık seçik ortadayken bu konuda somut adımların atılması gerektiğini dile getiriyoruz. Cumhurbaşkanımız da ABD’li mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde bu konuyu dile getirdi. Bugün yapılan toplantı da önem arz ediyor. Biz belgeleri sunduk, şimdi ABD’li yetkililerin nasıl tavır alacağını göreceğiz. Aylar yıllar sürecek bir meseleden bahsetmiyoruz. Sonuç odaklı, takvimi belli bir sürecin hayata geçirilmesi bizim temennimiz." dedi.

Kalın, "Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak" dedi.

İbrahim Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibariyle 9 tane politika kurulu inşa edildi. Bu kurullar çalışmaları yapacaklar. Atamalar yapıldıktan sonra önerilerini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekeler. Şu an itibariyle 9 kurul belirlendi, zaman zaman Cumhurbaşkanımızın iradesi çerçevesinde yeni kurullar oluşturulabilir."

Kalın, "Yunan hukuk sistemi içinde 8 darbeci askerin adım adım salıverilmeye doğru gittiğini müşahede ediyoruz. Bu bizim için endişe verici." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, OHAL konusundaki soruya ilişkin şöyle dedi:

"Çok olağanüstü bir tehditle karşılaşmamız durumunda OHAL mekanizması tekrar hayata geçirilebilir."

OHAL

Kalın, "OHAL'in uzatılmaması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir beyanı olmuştu. Terörle mücadelede bir zaafa yol açabilir şeklinde kimsenin bir düşüncesi olmasın. Bu mücadele kararla devam edecek. Çok çok olağanüstü tehdit ile karşılaşmamız durumunda OHAL tekrer hayata geçebilir" diye konuştu.