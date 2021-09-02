Yeni Yargıtay Binası Ankara'da açıldı 0:00 / 0:00

Ankara'nın çeşitli semtlerinde 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay'ın 86 yıldır kullandığı Kızılay'daki tarihi ana binasından taşınma işlemleri tamamlandı. Yargıtay'ın yeni binası 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni ile birlikte kullanıma açıldı.

Toplam 422 bin metre kare kapalı alan inşa edilen binada 24 daire başkanı odası, 309 üye odası, 48 kıdemli tetkik hakimi odası, 744 Tetkik hakimi odası, her dairede ikişer olmak üzere 48 müzakere salonu, 26 duruşma salonu, 40 toplantı salonu, 133 arşiv, 215 depo bulunuyor.

Yerleşke, Başkanlık binası, ceza ve hukuk daireleri blokları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının da ayrı bir blok olarak yer aldığı 10 bloktan oluşuyor.

Proje kapsamında oluşturulan 10 bin metrekarelik peyzaj alanında, 50 bin mevsimlik çiçek, 19 bin çalı ve 4 bin 330 ağacın yer alıyor. Yargıtay Kavşağı 4 ay gibi kısa sürede tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından, açılışı yapılan yeni Yargıtay binasına ilişkin detayları paylaştı.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 1, 2021

Erdoğan'ın "Yargıtay'ımızın yeni binasının ülkemize ve yargımıza hayırlı olmasını diliyorum. Adalet teşkilatımızın yeni adli yılının, ülkemiz, milletimiz, hakim ve savcılarımız, avukatlarımız ve tüm yargı camiası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verildi:

"Temeli, 6 Mart 2018'de atılan yeni hizmet binasının 422 bin 465 metrekare kapalı alanı bulunuyor. Binada 24 daire başkanı odası, 309 üye odası, 48 kıdemli tetkik hakim odası, 744 tetkik hakim odası ile 48 müzakere salonu, 26 duruşma salonu, 40 toplantı salonu ve 133 arşiv odası bulunuyor. Yerleşkede ayrıca 20 poliklinik, bir laboratuvar, 92 kişilik kütüphane, toplam 1361 kişilik 3 yemekhane ve 1567 araçlık otopark da yer alıyor."

KURDELEYİ BİRLİKTE KESTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile binanın açılış kurdelesini kesti.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 1, 2021

Yargıtay’ın yeni hizmet binasının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua ettiği kare sosyal medyada gündem oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yapılan yorumlara "Nasıl başladı, nasıl devam ediyor" şeklindeki popüler paylaşım formatı ile yanıt verdi.