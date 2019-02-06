Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Ankara'daki resmi temaslarının ardından dün gece İstanbul'a geldi. Çipras, yoğun güvenlik önlemleri altında Ayasofya'yı ziyaret ediyor. Çipras'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. Ayasofya'nın ardından ise, Ruhban Okulu'nu ziyaret edecek ve Çipras, Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunan Başbakan olacak.

Çipras'ın Fener Rum Patriği Bartholomeos eşliğinde Heybeliada Ruhban Okulunu ziyaret etmesi ve Yunanistan Başkonsolosluğunda İstanbul'da yaşayan Rumların temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Çipras, Ruhban Okulu'nu ziyaret eden ilk Yunan Başbakanı olacak. Atatürk ile 1930'lu yıllarda Türk-Yunan dostluğunun temellerini atan Elefterios Venizelos, 1933'te muhalefet lideriyken özel bir ziyaret sırasında okulu gezmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Çipras Aleksis Çipras, dün Beştepe'deki görüşme sonrası önemli açıklamalara imza attılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan her iki ülke arasınaki ticari ve ekonomik ilişkilerin olması gerekenden çok düşük olduğunu ve bunun yukarılara çekilmesi gerektiğini söylerken Yunan Başbakan Çipras ise önümüzdeki dönemde Selanik'te yapılacak toplantıda ekonomik işbirliği konusunda önemli kararlara imza atılacağını belirtti. Ege Denizi'nde ve hava sahasında yaşanan gerginlikleri diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını dile getiren Çipras, organize suç örgütleri ve terörizmle mücadelede işbirliğinin daha da arttırılacağı gerektiğin söyledi.