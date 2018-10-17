Yunanistan'ın saygın gazetelerinden Kathimerini'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurduğu son dakika haberine göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias istifa etti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Prespes uzlaşması üzerine tartışma yaşadığı yoğun geçen bakanlar kurulu toplantısının sonrasında Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras'a sunduğu istifa dilekçesi kabul edilerek onaylandı.

Kocias'ın, Makedonya ile ilgili anlaşmazlık nedeniyle görevinden istifa ettiği duyuruldu. Dışişleri Bakanlığı görevini bir süre Başbakan Çipras yürütecek.



Hükümete yakın kaynaklar Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden olan Kathimerini'ye, Kocias'ın, koalisyon ortağı olan Kammenos'un kendisiyle olan tartışmasında Başbakan Alexis Çipras´ın kendisini desteklememesinden hoşnutsuzluk duyduğunu söyledi.



Aynı kaynaklara göre, Salı günü toplanan bakanlar kurulunda Kammenos, Kocias'ı Dışişleri Bakanlığı gizli fonlarını kötü idare etmekle ve Amerikalı milyarder Georger Sorros´un adamı olmakla suçladı.



Dışişleri Bakanına yakın olan kaynaklara göre, Kotzias yapılan suçlamalar yüzünden "derin bir üzüntü" duyması üzerine istifa etti.





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