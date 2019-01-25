Yunan parlamentosu, Makedonya'nın isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olmasını öngören anlaşmayı onayladı.

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyordu.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Makedonya'da 2017'de yeni hükümetin kurulmasının ardından hızlanan görüşmeler sonucunda, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ülkenin adını "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören "Prespa Anlaşmasını" 17 Haziran 2018 tarihinde imzalamıştı.

Yunan Meclisinin, anlaşmayı ve ardından Makedonya'yı NATO üyeliğine kabul edecek protokolü onaylamasıyla iki ülke de anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirilmiş olacak. Böylece, Makedonya'nın "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" ismi ile resmi olarak NATO'nun 30. üyesi olması bekleniyor.