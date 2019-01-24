Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malta lideriyle ortak basın açıklamasında bulunuyor.

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYIN!

Erdoğa'nın açıklamalarından satır başları:

Siyasi ilişkilerimizle orantılı olarak iş çevrelerindeki temaslarımız da gün geçtikçe artıyor. Dün İstanbul'da düzenlenen iş konseyinde iş adamlarımız tekrar bir araya geldi. Her iki ülkede müteşebbisler için farklı avantajlar sunuyor. Türk ve Maltalı işadamlarının bu imkanlarını değerlendirmelerini, daha fazla yatırıma, daha güçlü işbirliklerine dönüştürmelerinde büyük faydalar olduğuna inanıyorum. Özellikle üçüncü ülkelere müşterek yatırımlar olarak ifade edebilirim. İkili ticaret hacmimizi önce eski hedeflerimiz olan 2 milyar dolara çıkarma noktasında bu irade mevcuttur.

THY'NİN DAHA FAZLA SEFER YAPMASINI TALEP EDİYORUZ

Firmalarımız pek çok projeyi başarıyla hayata geçirdiler. Fırsat verildiği halde Türk şirketleri Malta'ya da önemli katkıda bulunabileceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanının firmalarımıza gereken desteği vermesini özellikle rica ediyorum. THY'nin her gün iki defa düzenlediği İstanbul-Malta seferlerinin daha da artmasını gündeme getirmek istiyorum. Bugün sayın Cumhurbaşkanıyla ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma imkanlarını bulduk.

MALTA ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE DE AB'DE BİZE DESTEK VERECEKTİR

Önümüzdeki dönemde bölgedeki siyasi, ekonomik ve insani sonuçların menfi etkileri karşısında gerek ikili düzeyde gerekse ortak platformlarda birlikte hareket etme arzusunu ifade ettik. Malta Türkiye'nin AB'de güçlü savunucularından biridir. Bu vesileyle özellikle bundan sonraki süreçte de AB ilişkliremizde bu desteklerinin devam edeceğine inanıyorum.

AVRUPA BİRLİĞİ BİZE VERDİĞİ 6 MİLYAR AVRO SÖZÜNÜ TUTMADI

Daha önce bizlere 6 milyar Avro olarak verilmiş olan sözün şu anda adeta bir çeyreği verilmiş durumda. O da 1,750 milyar Avro gibi. Bizim yaptığımız harcama 35 milyar dolara ulaşmış durumda. Bu konuda AB'de bunun gündeme getirilmesi ve bununla birlikte de desteğin verilmesi suretiyle bizim gerek Suriye'den gerek Irak'tan ülkemize göç edenler konusunda bizler onların daha insani şartlarda yaşaması konusunda çabalarımızı arttıralım istiyoruz.

Malta Cumhurbaşkanı Preca'nın açıklamaları ise şöyle;

Güzel ülkenizde olmak sayın Cumhurbaşkanı gerçekten çok güzel. Sizin de fark ettiğiniz gibi devlet başkanları nezdinde ilk kez bir araya gelmiş olduk. Ben bundan onur duydum. Teşekkürlerimi iletiyorum. Bana ve heyetime gösterdiğiniz sıcak konukseverlik gösterdiğiniz için. Hükümetinizin gayretleriyle milyonlarca mültecinin sığındığı bir yer oldu ülkeniz. Bunun için takdirlerimizi ifade etmek istiyoruz. Malta olarak bu göç krizini onurlu bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz.

YÜZ YILLARDIR ÖNCESİNE GİDEN ORTAK BİR TARİHİMİZ VAR

Ülkemiz arasındaki diplomatik ilişkiler yüzyıllardır öncesine giden halklarımızın ortak bir tarihi var. Bu ilişkiler bizi birbirimize özel bir şekilde bağlıyor. Bence bu fırsat. Karşılıklı ilişkiler karşılıklı fayda getiren ortaklıkları ortaya koydu. Özel sektörlerimizde paydaşların gayretleri daha da devam etmektedir. Zaman içinde bu ortaklıkları daha da güçlendirdik. Bu görüşmelerimizde gördük ki, aslında çok daha fazla şey yapabiliriz.

MÜKEMMEL İLİŞKİLERİMİZİ SOSYO EKONOMİK OLARAK DÖNÜŞEBİLİR

Malta olarak biz zaten mükemmel olan ilişkilerimizi daha da geliştirmek konusunda çaba sarfediyoruz. Dostlarınız olarak, büyük Akdeniz ailesinin fertleri olarak geldik. Mükemmel siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi daha da somut sosyoekonomik ilişkilerimize dönüştürebiliriz. Türkiye'de iş alemini temsil eden kuruluşları, Türk Hükümeti'nin dün gerçekleştirdikleri İstanbul İş Forumu'nun katkılarının altını çizmek isterim.

MALTA OLARAK TÜRKİYE'Yİ AB'DE DESTEĞE DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye ve Malta olarak rakip değil işbirlikçiler olduğumuzu gördük. Önemli bölgesel merkezlerden bir konumumuz var. Türkiye'nin de önemli bir konumu var Avrasya bölgesinde. Ortak bir isteğimiz var, halkımızın refahı ve barışı. Türkiye ile AB arasında devam eden konuda destekçiniziz. Türkiye'yi desteklemeye devam edeceğiz. Malta olarak inanıyoruz ki, barışçı, kapsayıcı, müreffeh bir Avrupa için bu gerekli.

SORULAR VE CEVAPLAR

PRECA: İki gün boyunca çok çeşitli alanlardan konuştuk. Havacılık hizmetleri, doğa bilimleri, ilaç, terör, enerji gibi. Ama sadece bu saydıklarımla sınırlı değil potansiyel alanlar. Bizim isteklerimiz ve arzularımızla düşünecek olursak daha fazla isim sayıyor olmamız lazım. Dolayısıyla daha fazla işbirliği ve potansiyelimiz var. Hedefimiz bayağı yüksek. Bu kararlılık sadece siyasi irade kaynaklı değil Aynı zamanda iki tarafta da dün bunu hissettim. İsteklerimiz geleceğe yönelik olarak çok büyük, kararlılığımız kesin.

ERDOĞAN: Bazı sektörler var ki, hemen hemen ortak alanlar. Bunlardan bir tanesi altyapı, üstyapı alanındaki yatırımlardır. Türkiye'de müteahhitlik sektörü çok çok güçlüdür. Dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Bu alanda her türlü adımı atabilecek güce ve kabiliyete sahibiz. Bir diğer önemli adım turizm hususudur. Türkiye'nin bu konuda ispat edilmiş başarısı var. Malta da turizme açık bir ülke olması hasebiyle Türkiye ile Malta arasında paket turizmin yapılması mümkündür. Buna üçüncü ülke de dahil edilmek suretiyle adımlar atılabilir. Bu konuda ilgili bakan arkadaşlarımızın müşterek çalışmasını çok önemsiyorum. Bu yıl Türkiye turizmde 40 milyonu yakaladı. Bir diğer konu özellikle dil eğitiminde Malta'nın başarısı önemli. Biz gençlerimizi Malta'ya da gönderiyoruz. Bu konudaki işbirliğini faydalı görüyoruz. Savunma sanayiinde Türkiye çok çeşitli alanlarda kendini ispat etmiş durumda. İşbirliğine gidebiliriz. Bu konuda çok şeyleri ispatlayan bir Türkiye var. Çok da farklı bir şey, ilaç sektöründe Malta'yla işbirliğine girmemizi çok anlamlı buluyorum. Bizim fiziki altyapımız özellikle sağlık sektöründe çok çok iyi. Bu fiziki yapımızı daha da güçlendiriyoruz. Özellikle şehir hastanelerini zinciri dünyada örnek yapılanma olarak gelişiyor ve bunun içinde sağlık turizminde güçlü bir Türkiye inşa ediyoruz. Bir diğer önemli adım da özellikle enerji noktasında Türkiye Malta arasında işbirliğini yenilenebilir enerji başta olmak üzere yapabiliriz. Bunu sayın başkanla ikili olarak görüştük. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi olabilir. Tüm bunlarda altyapısı olan ülkeyiz. Dayanışmaya hazırız. Yapacağımız ilk Malta ziyaretinde de sektörel bazda görüşmelerle kayıt altına alacağız.