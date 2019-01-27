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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizin pek çok bölgesinde gün içerisinde birçok deprem meydana geliyor. İşte Türkiye'deki son depremlerin listesi...
TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER - 27 OCAK
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.01.27 21:26:35 37.0767 28.3293 3.7 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel 2019.01.27 21:24:45 36.4675 28.7182 3.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 21:00:29 37.9422 27.1130 5.4 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.01.27 21:00:03 38.9707 35.7808 4.6 -.- 1.7 -.- KARAHIDIRLI-BUNYAN (KAYSERI) İlksel 2019.01.27 20:55:24 36.4640 28.7198 4.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 18:56:56 36.9495 27.6080 8.3 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.27 18:03:26 36.9470 27.5965 10.2 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.27 15:55:28 36.4478 28.7328 16.1 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 15:10:46 39.5505 26.0810 15.2 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.01.27 15:09:54 38.9932 35.8155 11.5 -.- 1.8 -.- OMURLU-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel 2019.01.27 15:04:08 38.7933 26.4498 20.7 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.01.27 15:02:32 38.8457 26.4255 7.6 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.01.27 14:59:54 36.4797 28.7390 13.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 14:52:37 39.0018 30.0747 6.0 -.- 1.7 -.- MECIDIYE-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel 2019.01.27 14:47:55 37.1265 34.3737 5.4 -.- 1.9 -.- DEGNEK-TOROSLAR (MERSIN) İlksel 2019.01.27 14:40:20 39.0347 37.2975 0.0 -.- 1.4 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS) İlksel 2019.01.27 12:45:13 37.5665 30.0328 22.4 -.- 1.9 -.- DUGER-(BURDUR) İlksel 2019.01.27 12:45:01 36.9428 27.6035 16.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.01.27 12:38:52 38.4188 30.4725 8.8 -.- 1.4 -.- BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.01.27 12:24:29 37.4845 31.3335 19.0 -.- 1.6 -.- DUMANLI-BEYSEHIR (KONYA) İlksel 2019.01.27 12:22:19 36.3098 28.7583 19.3 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 12:15:12 36.4683 28.7522 11.9 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 12:14:27 36.4843 28.7413 14.7 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 12:00:42 38.9793 26.4272 12.5 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel 2019.01.27 11:53:11 37.2672 28.2290 0.0 -.- 1.5 -.- BAYIR-(MUGLA) İlksel 2019.01.27 11:29:42 36.5278 28.7432 14.5 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 11:25:53 36.3985 28.7867 14.2 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 11:21:33 39.7532 37.4405 22.2 -.- 1.8 -.- GOLCUK-HAFIK (SIVAS) İlksel 2019.01.27 11:18:33 39.0253 27.7618 14.6 -.- 1.5 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.27 11:11:08 36.4547 28.7450 11.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 11:02:07 36.3810 28.7353 12.9 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 10:45:22 36.4897 28.7718 19.4 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 10:40:56 36.4653 28.7427 8.4 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 10:39:01 36.2437 28.9477 17.8 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 10:36:55 37.0073 27.4482 11.6 -.- 2.3 -.- BODRUM (MUGLA) REVIZE01 (2019.01.27 10:37:01) 2019.01.27 10:33:53 36.5260 29.3010 27.6 -.- 1.3 -.- KABAAGAC-FETHIYE (MUGLA) İlksel 2019.01.27 10:29:05 36.4943 28.7350 9.2 -.- 3.8 3.8 AKDENIZ İlksel 2019.01.27 10:25:22 37.2172 27.8532 0.0 -.- 1.6 -.- ULAS-MILAS (MUGLA) İlksel 2019.01.27 10:11:46 36.4680 28.7485 22.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 09:54:25 36.4797 28.7338 3.8 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 09:21:44 39.0133 27.7420 19.8 -.- 1.6 -.- COBANHASAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.27 08:44:18 36.4797 28.7468 8.6 -.- 3.4 3.4 AKDENIZ İlksel 2019.01.27 07:57:40 39.0282 27.7747 7.3 -.- 2.0 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.27 07:52:12 40.0480 28.6513 10.8 -.- 1.4 -.- KOCAKORU-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel 2019.01.27 06:24:10 39.0385 27.7862 9.1 -.- 1.7 -.- TUTENLI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.27 06:17:36 39.0223 27.7400 17.4 -.- 2.2 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.27 06:16:47 38.5842 27.0880 4.7 -.- 3.9 -.- MENEMEN (IZMIR) İlksel 2019.01.27 06:15:41 39.0143 27.7540 11.4 -.- 4.3 4.1 COBANHASAN-AKHISAR (MANISA) İlksel 2019.01.27 05:52:45 38.1415 42.2482 4.9 -.- 1.9 -.- OYA-SIRVAN (SIIRT) İlksel 2019.01.27 05:41:54 40.6395 27.5403 24.2 -.- 1.6 -.- MARMARA (BALIKESIR) İlksel 2019.01.27 05:30:54 39.5815 26.0730 2.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.01.27 05:22:35 39.5180 26.0862 5.2 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.01.27 04:57:16 35.6662 33.5170 10.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.01.27 04:37:54 39.1322 28.9957 5.6 -.- 1.9 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA) İlksel 2019.01.27 03:40:02 38.7618 38.1572 11.9 -.- 1.8 -.- YUREKTASI-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.01.27 03:29:02 37.7005 37.5338 10.5 -.- 2.2 -.- CELIKKOY-GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel 2019.01.27 03:07:57 39.9553 28.0462 5.4 -.- 1.6 -.- IRSADIYE-MANYAS (BALIKESIR) İlksel 2019.01.27 02:42:51 37.6000 26.4592 12.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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