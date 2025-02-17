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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 17 Şubat 2025: Malatya deprem ile sallandı! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD/Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri

        Malatya'da deprem meydana geldi! 17 Şubat 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine göz atarak en son nerede ve ne zaman deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Ege Denizi peş peşe sallanmaya devam ederken Ankara'da deprem meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Şubat 2025 Son depremler listesi AFAD ve Kandilli verileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 17.02.2025 - 18:55
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        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean kayıt altına alınıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre, Ankara'da deprem meydana geldi. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisssedenler, güncel bilgilere ulaşmak için ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. İşte, 17 Şubat 2025 Son depremler listesi...

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        MALATYA SALLANDI

        Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 16.21'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 7.38 kilometre altında kaydedildi.

        Malatya'nın Kale ilçesinde saat 18.41'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

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        ANKARA'DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ankara'nın Yenimahalle ilçesi olan 3,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin, 11,48 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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        ANKARA VALİLİĞİ: CAN VE MAL KAYBI YOK

        Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimizde bugün saat 13.20'de 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar yapılan tespitlere göre, herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yaptığı açıklamada, depremden etkilenen tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şu an itibarıyla kendilerine olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını kaydetti.

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        EGE DENİZİ’NDE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10:49'da merkez üssü Ege Denizi olan 5.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        17 ŞUBAT 2025 EGE DENİZİ DEPREMLERİ (3 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜK)

        2025-02-17 17:05:34 36.44806 25.46722 7.0 MW 4.3 Ege Denizi

        2025-02-17 16:32:00 36.655 25.6225 7.0 MW 4.0 Ege Denizi

        2025-02-17 14:06:48 36.79083 25.73444 7.0 ML 3.2 Ege Denizi

        2025-02-17 11:06:43 35.63667 25.66972 18.9 ML 3.1 Ege Denizi

        2025-02-17 10:49:47 36.52222 25.57194 7.0 MW 5.0 Ege Denizi

        2025-02-17 10:46:18 36.69778 25.4475 7.0 MW 4.2 Ege Denizi

        2025-02-17 10:15:48 36.58361 25.55417 7.0 ML 3.0 Ege Denizi

        2025-02-17 02:08:46 36.25389 25.35194 7.0 MW 4.3 Ege Denizi

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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