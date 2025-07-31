Son depremler listesi 31 Temmuz 2025: Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?
Ülkemizde meydana gelen küçük büyük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından listeleniyor. Bu listeler aracılığıyla depremin konumu, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylara ulaşılabiliyor. Yaşadıkları bölgede deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar son depremler listesine göz atıyor. AFAD verilerine göre, bugün Muğla, Tekirdağ ve Konya deprem ile sallandı. Peki, az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte 31 Temmuz 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi görüntüleme ekranı.
Deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde soruları 31 Temmuz için yanıt aramaya başladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi ülkemizde medyana gelen depremleri anbean listelemeye devam ediyor. Alınan verilere göre, Muğla, Tekirdağ ve Konya deprem ile sallandı. İşte, Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile 31 Temmuz 2025 son depremler listesi.
KONYA’DA 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Konya güne depremle uyandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 06.40’ta Konya’nın Ilgın ilçesinde deprem meydana geldi.
4.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 15.6 kilometre olarak kaydedildi.
BAKAN YERLİKAYA: AN İTİBARIYLA HERHANGİ OLMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya depremi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Konya Ilgın'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."
TEKİRDAĞ DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 03:41’de Marmara Denizi açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesine 21.50 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 7.0 kilometre derinlikte kaydedildi.
MUĞLA DEPREM İLE SALLANDI
AFAD verilerine göre, saat 03:07’de Ege Denizi açıklarında 3.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesine 05.52 kilometre mesafede meydana gelen deprem, 7.0 kilometre derinlikte ölçüldü.
30 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ VERİLERİ
2.5 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;
2025-07-30 06:40:47 38.12472 32.08056 15.6 MW 4.3 Ilgın (Konya)
2025-07-30 04:14:41 39.40861 25.92111 7.02 ML 2.7 Ege Denizi - [14.74 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-07-30 04:00:12 40.3325 25.67556 7.24 ML 2.8 Ege Denizi - [20.57 km] Gökçeada (Çanakkale)
2025-07-30 03:44:58 39.24472 28.9675 7.05 ML 2.8 Simav (Kütahya)
03:44:5839.2447228.96757.05ML2.8Simav (Kütahya)
2025-07-30 03:41:51 40.82444 28.13222 7.0 ML 3.2 Marmara Denizi - [21.50 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-07-30 03:07:46 36.93694 27.33917 7.0 ML 3.1 Ege Denizi - [05.52 km] Bodrum (Muğla)
2025-07-30 00:40:48 38.46639 39.20083 7.0 ML 2.5 Sivrice (Elazığ)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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