Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

SON GÜN| Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Öğretmen atamaları başvuru ekranı

Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için son gün bugün! MEB sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ilkatama sayfasında gerçekleştiriliyor. Atama bekleyen milyonlarca öğretmen yayınlanan kılavuza göre ön başvurularını tamamlıyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvuru nasıl yapılır? 2021 Sözleşmeli öğretmenlik başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 Öğretmen atamaları başvuru ekranı

SON GÜN| Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 Öğretmen atamaları başvuru ekranı

15 Mart 2021 tarihinde başlayan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları için bugün son gün. MEB Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? Sorusu öğretmenler tarafından merak konusu oldu. 120 bin öğretmen ataması için Milli Eğitim Bakanlığı ilkatama sitesi üzerinden başvuruları açtı. Yayımlanan kılavuzuna göre öğretmenler ön başvurularda bulunabilecek. İşte 2021 MEB öğretmen atama takvimi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1.Öğretmen ataması için bekleyen adaylar Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön başvuruları duyurması ile harekete geçti. Sözleşmeli öğretmenlik başvuru işlemleri için “ilkatama.meb.gov.tr” adresinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurmak gerekmekte.

2. Ön başvuru sürecinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirilecek; adayların belge sunmak, başvurularını onaylatmak için il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekmeyecek.

3. Adaylar başvuru sistemine e-devlet kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak giriş yapacaklardır.

4. Ön Başvuruya ilişkin kayıtların belirtilen tarihin son günü (15 Mart 2021 - 26 Mart 2021),gün sonu itibarıyla (Saat 23:59:59) tamamlanması gerekmektedir.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ 2021

Sözleşmeli öğretmenlik ön başvuru sonuçlarının 3 Mayıs 2021 tarihinde ilan edilmesinin ardından sözlü sınava alınacak adaylar ve sınav merkezleri belli olacak.

Başvurusu kabul edilen adaylar 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihlerinde sözlü sınava girecek. Sözlü sınav sonuçları ise 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak.

Süreci başarıyla tamamlayan adayların atama tercihleri 1-6 Eylül 2021'de alınacak ve 8 Eylül 2021'de atama sonuçları ilan edilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

3. Mezun olunan yükseköğretim programının, öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20.02.2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,

4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,

6. 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,

7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atanan; ancak ataması iptal edilenler ile sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,

9. Halen Bakanlığımızda veya herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmıyor olmak, şartları aranacaktır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Şehirler arası yolculuk yasak mı? Otobüsle ve özel arabayla şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
ZEK ALIYORDU! Son dakika: Şiddet mağduru Fikriye'den kan donduran ifade
GÜNDEM"Bana zarar verirken zevk alıyordu!"
AŞAĞILIK ADAM! Son dakika: Engelli gence işkence etmişti! Yeni görüntüleri çıktı
GÜNDEMAşağılık adam bir engelli genci daha dövmüş!
SON DAKİKA! İki kadını bıçaklayan sanıktan savunma: Şeytanın tuzağına düştüm
GÜNDEMİki kadını bıçaklayan sanık: Şeytanın tuzağına düştüm
YÜZÜ YANDI! Son dakika: Güzellik için gittiği merkez kabusu oldu
GÜNDEMTedavi sonrası yüzü yandı!
AÖL GİRİŞ EKRANI| Açık Lise sınavları başladı! MEB AÖL sınavları nasıl yapılacak?
GÜNDEMAÖL sınavları başladı! İşte giriş ekranı
Son dakika haberi Charlie Hebdo davası! 4 kişi için iddianame
GÜNDEMCharlie Hebdo davası! 4 kişi için iddianame
KIRMIZI TEHDİT! Son dakika: İstanbul palmiyeleri için uyarı geldi
GÜNDEMİstanbul'un palmiyeleri 'kırmızı' tehdit altında!
Son dakika: DEAŞ'lı 'Yalnız Kurt' yakalandı! - Haberler
GÜNDEMDEAŞ'lı 'Yalnız Kurt' yakalandı!
BABA KATİLİ! Son dakika: Babasının boğazını kesti! VİDEO HABER
GÜNDEMBabasının boğazını kesti! Sofrada vahşet!