Belçika'nın 84 yaşındaki eski Kralı 2. Albert, eşi Kraliçe Paola ile birlikte gittiği Santa Maria di Leuca kentinin elit yat kulübünün barına kıyafetinin uygun olmadığı gerekçesiyle alınmadı.

2. Albert'ı tanıyamayan barmenin, Kral'ın üzerindeki şortun kıyafet yönetmeliğine uygun olmadığı gerekçesiyle kendisine bara girmesine izin vermediği, bunun üzerine 2. Albert'ın yatına geri dönüp pantolon giymek zorunda kaldığı iddia edildi.

Kral daha önce yetkililere, yıllık olarak kendisine sağlanan 923 bin euro tutarındaki devlet desteğinin, malikanesinin bakım giderlerini ve 4.6 milyon dolarlık yatının yakıt giderlerini karşılayamadığı için şikayette bulunmuştu. 2013 yılında ise tahtı oğlu Philippe'e bırakacağını duyurmuştu.

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