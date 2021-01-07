Sosyal ağlara reklam yasağı

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre para cezalarına rağmen, Türkiye’de temsilci belirleme yükümlülüğünü yerine getirmeyen Twitter, Periscope/Scope, Facebook, İnstagram, Tiktok, Linkedin, Pinterest ve Dailymotion’a 19 Ocak tarihine kadar temsilci belirlememeleri durumunda reklam verilmesi yasaklanacak.

GOOGLE AÇIKLAMIŞTI

Türkiye’de temsilci belirleme yükümlülüğünü ilk yerine getiren sosyal ağ sağlayıcı VKontakte olmuştu. Google ise, sosyal ağ kabul edilen Youtube’a ilişkin 30 milyonluk ceza öncesinde Türkiye’de temsilci belirleyeceğini açıklamıştı. Aldığım bilgilere göre Google henüz yasal olarak Türkiye’de temsilci belirlemiş değil ancak kalan süre içerisinde Google'ın yasal yükümlülüğünü yerine getirmesi bekleniyor.

KURUMLAR TOPLANDI

Kısa süre önce; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkez Bankası ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun katılım sağladığı toplantılar yapıldı.

ARACIYLA REKLAM DA YASAK

Reklam verilmesinin yasaklanması sosyal ağ sağlayıcıyla reklam sözleşmesi yapılması veya sosyal ağ sağlayıcıya doğrudan reklam verilmesiyle sınırlı olmayacak. Reklam verilmesi yasaklanan sosyal ağ sağlayıcılar ile sözleşme kurulamayacak ve para transferi yapılamayacak. Bu kapsamda, reklamın doğrudan veya dolaylı yolla verilip verilmediğine bakılmaksızın, reklamın ilgili platformda yer alması yasaklanacak.

REKLAM VERENE DE YAPTIRIM

Temsilci belirlemeyen sosyal ağ sağlayıcılara reklam verilmesinin yasaklanmasına ilişkin kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, söz konusu yasağa rağmen sosyal ağ sağlayıcılara reklam verenlere de ağır yaptırımlar uygulanacak. Yasak kararına rağmen, yasağa uymayarak reklam verenin reklamı haksız ticari uygulama olarak değerlendirilecek.

GİDER GÖSTERİLEMEYECEK

Temsilci belirlemeyen sosyal ağlara reklam verilmesinin yasaklanması aynı zamanda buna ilişkin sözleşme kurulamamasını da kapsayacağı için bir sözleşmeye dayanmayan faturalar, hukuk düzeninde korunmayacak. Özellikle tacirlerin basiretli davranması ve özen yükümlülüğü bulunması nedeniyle çok dikkatli olması gerekiyor. Yasağa rağmen reklam verenler ayrıca kapsamlı bir vergi incelemesine tabi tutulacak. Reklam için gider gösterilen faturalar yasakla birlikte hukuki temelini yitirdiklerinden, yasağa rağmen gider gösterildiklerinde mali hukuk açısından “gider ve kanunen gider kabul edilmeyen giderler" sayılacak.

HAKSIZ REKABET

Reklam verilmesinin yasaklanmasına rağmen, söz konusu yasağa uymayan tacirler, Türk Ticaret Kanunu’nun 55. maddesinde haksız rekabet teşkil eden hallerden sayılan dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar olarak ifade edilen eylemi gerçekleştirmiş sayılacaklar.

BANT GENİŞLİĞİ DARALTMA

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 50 daraltılabilecek. İnternet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılmasından itibaren 30 gün içinde yine temsilci belirlenmezse internet trafiği bant genişliği yüzde 90'a kadar daraltılabilecek. Bu durumda aslında söz konusu şirketin faaliyetleri büyük ölçüde engellenmiş olacak. Bu şirketler, büyük ticari kayıplar yaşayacaklar.

Sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'de temsilci belirlemeye karar verdiğinde, kesilen idari para cezalarının dörtte üçü silinecek, reklam yasağı kaldırılacak, internet trafiği bant genişliğine yapılan müdahale de sonlandırılacak.