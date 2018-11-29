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Sosyal medyada Atatürk'e hakaret davası

İzmir'de, sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan mahalle muhtarına, 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

29.11.2018 - 01:18 | Güncelleme: AA

İzmir 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Murat G. müştekiler Kasım Akdağ ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Atatürkçü Düşünce Derneği vekili ve İzmir Barosu Başkanlığını temsilen bazı avukatlar katıldı.

Sanık Murat G, söz konusu paylaşımı yaparken kastının hakaret olmadığını savunarak, Atatürk'ün şahsına saygısının sonsuz olduğunu, herkesten özür dilediğini ifade etti.

AA'nın haberine göre müşteki avukatı, sanığın savunmasını kabul etmediklerini belirterek, "Atatürk hepimizin, tüm milletin ortak değeridir. Sanık, demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinde muhtarlık yapmaktadır. Müsnet suçu işlediği sabittir. Şikayetçiyiz." diye konuştu.

İzmir Barosu Başkanlığı adına davaya katılan avukat, sanığın Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e hakaretinin kabul edilemez olduğunu belirterek, paylaşımın ifade özgürlüğü kapsamında olmadığını savundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi avukatı Cemil Öz de sanığın savunmasını kabul etmediklerini ifade ederek, "Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. Tıpkı Türk bayrağı gibi Türk milletinin simgesidir ve ortak değeridir. Paylaşımın sosyal medyada yapılmış olması aleniyet unsurunu gerçekleştirmesine yol açmıştır. Biz yurtseverler, muhtarın özrünü kabul etmiyoruz." şeklinde konuştu.

Sanığı, "Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret" suçundan 3 yıl hapse mahkum eden mahkeme, eylemin umuma açık ortamda ve basın yoluyla işlenmesi nedeniyle cezayı 4 yıl 6 aya çıkarttı. Sanığın saygılı tutum ve davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 3 yıl 9 aya indirdi.

 

 

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