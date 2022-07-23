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Sosyal medyayı ikiye ayıran görseller!

Sosyal medyada paylaşılan ve optik illüzyon yaratan bu görseller internet kullanıcılarını ikiye bölüyor. Son olarak popüler karakter Süper Mario'nun çizgi filminden bir kare internette gündem oldu. Peki sizce bu görselde Süper Mario aşağı mı iniyor, yoksa yukarı mı çıkıyor?

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  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Bir zamanların popüler video oyunu olan ve çizgi filmi de yayınlanan Süper Mario'nun sosyal medyada paylaşılan bir görseli sosyal medyada gündem oldu. Çizgi film Süper Mario'dan alınan karede Mario'nun hangi yöne doğru koştuğu tartışma konusu oldu. İlk bakışta göz yanılması yaratan görseldeki sır kısa sürede çözüldü. İnternet kullanıcıları Mario'nun ayaklarının duruşundan yola çıkarak merdivenlerden yukarı çıktığını fark etti. 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Çünkü eğer ikonik tesisatçı, merdivenlerden iniyor olsaydı sol bacağı bükük şekilde dururdu. Oysa ki fotoğrafta sol bacağı düz, sağ bacağı da adım atar gibi bükülmüş görünüyor. Sosyal platform Reddit'te 3 yıl önce paylaşılmasına rağmen günümüzde de tartışma konusu olan görselin The Super Mario Bros Super Show çizgi filminin 23. bölümüne ait olduğu belirtildi. Bölümde de Mario'nun yukarı çıktığı gözlendi. 

    İşte geçmiş zamanlarda sosyal medyayı ikiye bölen diğer haberler!
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    HANGİ NUMARALARI GÖRÜYORSUNUZ?

    Siyah-beyaz çizgilerin içerisine gizlenmiş sayıların olduğu bir görsel, sosyal medyada paylaşıldıktan sonra internette gündem olmayı başardı.  Benonwine adlı Twitter kullanıcısı, takipçileriyle görseli paylaşarak "Numara görüyor musunuz? Görüyorsanız hangileri?" sorusunu yöneltti.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Eşit olmayan spirallerle oluşturulan çizgiler nedeniyle sayıları görmek zorlaşırken, paylaşım kısa sürede binlerce yorum alarak viral hale geldi. Bir internet kullanıcısı "Doktorumdan randevu almalı mıyım?" diye sorarken bir başka kullanıcı "Sadece 528'i görebiliyorum. Bu, görme yeteneğim hakkında bir şey ifade ediyor mu?" yorumunu yazdı. Başka bir sosyal meya kullanıcısı ise "45283 sayısını görebiliyorum. Diğer yanıtlara baktığımda 2 sayı daha fark ettim. Orada sayılar olduğunu görebiliyorum ama ne olduklarını çıkaramıyorum" dedi. Gerçek rakamın ise yedi basamaklı olan '3452839' olduğu belirtildi.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    CEVAP KONTRAST DUYARLILIĞI

    Görselin, nesneler ve arka planlar arasındaki farkı ayırt etmemizi sağlayan kontrast duyarlılığı üzerinde oynanarak hazırlandığı belirtildi. Kontrast duyarlılığının, görsel işlevin önemli bir parçası olduğu bilgisi verildi. Yüksek kontrast duyarlılığına sahip kişilerin, yedi basamağı daha rahat görebildiği ifade edildi. Kontrast duyarlılığı düşük olan kişilerin sisli havada araç kullanırken veya kaldırımdan inerken kaza yapmaya daha eğilimli olabileceği aktarıldı. Ayrıca zayıf kontrast duyarlılığının katarakt veya glokom gibi göz rahatsızlıklarının habercisi olabileceği vurgulandı. 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    İNTERNETİ İKİYE BÖLDÜ! İKİSİ DE AYNI RENK

    İngiltere'de yayınlanan 'Günaydın İngiltere' isimli programın sunucusu 52 yaşındaki Kate Garraway paylaşımıyla hayranlarını ve sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Garraway'in paylaşımında ilk başta farklı renklerdeki bloğun üst üste resmedildiği gözlendi. Ancak görseldeki optik illüzyon daha sonra 'inanılmaz' olarak değerlendirdi. Çünkü grinin farklı tonlarında görünen iki bloğun arasındaki beyaz kısmı, parmağınızla kapadığınızda bloklar aynı renkte görülüyor.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Daha iyi anlaşılması için beyaz kısmı 'photoshop' ile kapatıyoruz ve blokların aynı renkte olduğunu görüyoruz. Bilim insanlarının bu göz yanılgısına 'Cornsweet İllüzyonu' adını verdi. 1960 yılında psikolog Tom Cornsweet tarafından ismi konulan illüzyona göre insanların üç boyutlu objeleri farklı tonlarda algılaması üzerine ne kadar gölge düştüğüyle alakalı.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    İllüzyon için eğer ışık sol üstten geliyorsa ve iki blok bizden uzağa doğru eğik görünüyorsa, sol üst taraftan gelen ışık kaynağından dolayı üstteki bloğu aydınlık, alttaki bloğu ise karanlık görüyoruz. İki bloğun arası zıt gölgeleme ile birleştiğinde beynimiz üst bloğu karanlık alt bloğu ise daha açık renkte algılıyor. 

     
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    WHATSAPP YOLUYLA GELİYOR, SONRASINDA BAKIN NASIL DEĞİŞİYOR!

    Sosyal medyayı ikiye ayıran elbise ve ayakkabı fotoğraflarından sonra internet, yeni bir eğlence ile çalkalandı. WhatsApp üzerinden yayılan bir fotoğraf eğer size ulaştıysa muhtemelen aynı görselin 3 farklı renkteki halini göreceksiniz.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Hintli mühendisler tarafından oluşturulduğu söylenen paylaşımı ilk aldığınızda pembe renginde duruyor. Ancak görsele tıkladığınızda oje ve dudak bordoya dönüyor. Fotoğraf başka bir kişiye gönderildiğinde ise yeşil gözüküyor. Peki aynı görsel 3 farklı renge nasıl dönüşebiliyor? Aslında fotoğraflarda ufak bir oynama var. Görsel jpeg değil, png formatında olduğu için fotoğrafın arkasındaki fon da görülebiliyor. WhatsApp'tan gelen mesajların arka planı beyaz olduğu için, beyaz önüne konulunca görsel pembe oluyor.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Fotoğrafa dokununca açılan görselin arka planı siyah olduğu için, görsel bordoya dönüyor. Gönderilen mesajların arka planı yeşil olduğu için de görsel yeşilin önünde yeşil duruyor. Fotoğrafın orijinali ise aslında kırmızı! 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    İLK BAKIŞTA KAFA KARIŞTIRDI... GERÇEK SONRADAN ANLAŞILDI!

    Avustralya'da yaşayan Nadia Vuitton, sosyal medyadan küçük bir kızın fotoğrafını paylaştı. Olması gerekenden uzun ve ince bacaklara sahip gibi görünen minik kızın fotoğrafı internet kullanıcılarının kafasını karıştırdı. "Bu fotoğraf uzun süre boyunca kafamı karıştırdı" sözleriyle paylaşılan kare bir anda binlerce retweet ve yorum yağdı. Fotoğrafın sırrı ise sonradan anlaşıldı. Çünkü kızın elindeki patlamış mısır binlerce kişinin yanılgıya uğramasına sebep olmuştu.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Çimlerin üzerinde duran kızın elindeki patlamış mısır poşeti, optik illüzyon yarattı. 11 binden fazla beğeni alan fotoğrafa bakanlar ilk bakışta endişelendiklerini dile getirdi. 

    "25 DAKİKAMI ALDI"

    Bir sosyal medya kullanıcısı, "Cidden endişelendim. 'Bu çocuğun tedavi görmesi gerekiyor' diye düşündüm. Birisinin yorumlara 'patlamış mısır' yazdığını gördüm. 'Evet patlamış mısırla besleyebiliriz ama yeterli mi?' dedim. Ama sonradan patlamış mısır torbasını görünce fotoğrafı anladım" dedi. Başka bir kullanıcı ise "Kızın patlamış mısır torbası tuttuğunu görmek 25 dakikamı aldı" dedi. Yorumlardan birinde ise "Başlangıçta patlamış mısırı hiç görmedim ve çok zorlandım ancak bir kere torbayı gördükten sonra başka bir yere odaklanamaz oldum. Tuhaf" cümlelerini kullandı. 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    İLK BAKIŞTA NE GÖRDÜNÜZ?

    İnternette hızla yayılan bu görsel, görenlerin kafasını karıştırdı. İlk bakışta tam olarak anlaşılmayan bu fotoğraf, yarattığı optik illüzyon ile sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Twitter kullanıcısı Robert Maguire tarafından paylaşılan fotoğraftaki canlının karga olduğu tahmin edildi. Ancak Maguire'ın da dediği gibi görsel aslında hiç de göründüğü gibi değil. Çünkü fotoğraftaki hayvan aslında siyah bir kedi!
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Daha yakından incelendiğinde, görseldeki canlının kameraya bakan siyah bir kedi olduğu açıkça görülebiliyor. Kedinin kulağı ise kuş gagasına benziyor. Sosyal medyada yüz binlerce beğeni ve paylaşım alan kedi görseli pek çok yorumu da beraberinde getirdi. Kullanıcılar fotoğrafı gördüklerinde hayretler içerisinde kaldığını dile getirdi. 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    LAURAL MI, YANNY Mİ?

    Sosyal haber sitesi Reddit'te gördüğü bir ses kaydını Twitter hesabından paylaşan Cloe Feldman isimli Twitter kullanıcısı "Ne duyuyorsunuz? Yanny mi Laurel mi?" sorusuyla sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı kullanıcılar kaydı ilk dinlediklerinde Laurel'ı, bazıları da Yanny'i duyduklarını söyledi. Ancak fikir değiştirenler de oldu. İlk başta Yanny, daha sonra ise Laurel'ı duyanlar da vardı.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Tartışmalar üzerine açıklama yapan Arizona Üniversitesi'nde Dil ve İşitme Bilimleri Profesörü Brad Story, 'Laurel' sesinin üst üste birkaç defa yerleştirildiğini; bu nedenle 'Yanny' olarak da duyulabildiğini iddia etti. Peki ses kaydında Laurel mı, yoksa Yanny mi deniyor? Cevap aslında her ikisi de! Kayıt, birbirinin üzerine yerleştirilmiş iki sesten oluşuyor. Beyin iki kelimeyi aynı anda duyamayacağı için, birini seçiyor. Bu nedenle ya Laurel'i ya da Yanny'yi duyuyorsunuz. Yüksek frekansı duyma konusunda iyi olanlar kayıtta Yanny duyarken yaş arttıkça düşük freakansı daha iyi duyanlar ise sesi Laurel anlıyor. Ayrıca farklı bir frekansta kaydı tekrar dinlerseniz ilk başta verdiğiniz cevap değişebilir. 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    İNTERNET FOTOĞRAFTAKİ LEOPARI ARIYOR

    Sosyal medyada paylaşılan vahşi doğa fotoğrafı, internette gündem oldu. Paylaşımın ilgi görmesinin nedeni ise fotoğrafta gizlenen bir leopar olmasıydı. Ancak internet kullanıcılarının büyük bir kısmı leoparı görebilmek için uzun uğraşlar verdi. 16 yaşındaki Bella Lack, geçtiğimiz günlerde takipçileriyle bir fotoğraf paylaştı.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    "TA Kİ LEOPARI BULUNA KADAR..."

    Sosyal medyada 150 bin takipçisi bulunan Lack, "Biri bana bu kareyi göndererek fotoğraftaki leoparı bulmamı istedi. Fotoğrafın şaka olduğuna emindim, ta ki leoparı bulana kadar..." dedi. Daha sonra da Hindistanlı vahşi doğa fotoğrafçısı Hemant Dabi’nin çektiği bu fotoğrafı paylaşarak takipçilerinden gizlenmiş olan leoparı bulmalarını istedi. Sonuçlar ise şaşırtıcıydı. Çoğu internet kullanıcısı leoparı bulmakta zorluk yaşarken, bazıları da ilk bakışta leoparı gördü. 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    DÜNYAYI İKİYE BÖLEN ELBİSE

    Sosyal paylaşım sitesine 'swiked' kullanıcı isimli bir kişinin yüklediği elbise fotoğrafı, dünyayı resmen ikiye böldü! Fotoğraftaki elbisenin rengi 'beyaz ve altın sarısı' diyenlere 'ne demek canım, bal gibi mavi ve siyah' karşılığını verenler, internette büyük bir tartışma başlatmış oldu.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Londra Üniversitesi Akademisi'nden nöroloji hocalarından Beau Lotto, “Bazıları elbisenin kendisindeki renklere odaklanıyor. Bazıları elbise ile fon araındaki farklılığa bakıyor. Ötekiler ise bilgisayar ekranlarındaki renk ile içinde bulunulan odanın rengini hesaba katıyor" şeklinde açıklama yaptı.
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Tartışmalara noktayı koyan ise dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden Adobe oldu. Konuya ilişkin bilgisayar yazılımından faydalanan Adobe uzmanları, elbisenin renginin mavi ve siyah olduğunu açıkladı. İnternet üzerinden de satılan ve bir manken üzerinde teşhir edilen elbisenin gerçek renginin mavi ve siyah olduğu anlaşıldı. 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    AYAKKABILARI PAYLAŞTI, İNTERNET YIKILDI!

    Nicole Coulthard adındaki bir kadın, arkadaşının yeni ayakkabılarının bir fotoğrafını paylaştı ve insanlara hangi renk olduğunu sordu. Coulthard, bu ayakkabının beyaz ve pembe olduğunu öne sürdü ve facebook kullanıcıları ikiye bölündü. 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Fotoğraf 1 günde 1000'den fazla yorum aldı. Peki sizce bu ayakkabı pembe beyaz mı? Yoksa mavi gri mi? 
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Flaşsız ve flaşlı haliyle bir de bakın ve şimdi siz karar verin! Bu ayakkabı açık pembe-beyaz mı, turkuaz-gri mi?
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    GÖLET Mİ DUVAR MI?

    Kanada'nın Britanya Kolumbiya bölgesinde çekilen bir fotoğraf internet kullanıcıları arasında tartışma yarattı. Bir camın ardından çekilen fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Fotoğrafı görenler arasında ilk bakışta bir su birikintisi, gölet gördüklerini savunanlar da oldu. Fotoğrafta sadece bir duvar olduğunu söyleyenler de...
  • Sosyal medyayı ikiye böldü! Süper Mario aşağı mı iniyor, yukarı mı çıkıyor?

    Fotoğrafı çeken kişi ise tartışmalara son noktayı koydu ve bunun bir gölet olduğunu açıkladı. Ancak göletin bir kısmının önünde kirli bir beton duvar var ve bu da optik illüzyona sebep oldu.

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