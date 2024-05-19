Sosyal medyayı kasıp kavuran yeni trend: Asoka makyajı nedir, nereden çıktı?
Sosyal medyada popüler bir Bollywood hitinin melodisine göre geleneksel Hint gelin görünümleri neredeyse hepimizin her gün önüne çıkıyor. "Asoka" makyajı olarak adlandırılan bu trend dünyanın her yerinden çeşitli kişiler tarafından sayısız farklı versiyonda yapıldı ve paylaşıldı. Peki, sosyal medyayı kasıp kavuran bu trendin hikayesi nedir? Detayları haberimizde!
Sosyal medyadaki "Asoka" makyaj trendi, giderek daha fazla fenomeninin "Asoka" filminden esinlenerek Hint gelin görünümlerini yeniden yaratmasıyla popülerlik kazanmaya devam ediyor. Sosyal medyaya giren kullanıcıların neredeyse hepsinin karşısına bir kere çıkan bu trendin kaynağı ise 2001 yılına dayanıyor. Sizin için asoka trendinin kaynağına dair merak edilenleri derledik. İşte detaylar!
2001 YAPIMI BİR BOLLYWOOD FİLMİNDEN ÇIKTI
Bu trend, aynı adı taşıyan 2001 Hint filminden ilham alıyor ve yaratıcıların, filmin şarkılarından birinin ritmine göre kendilerini Hint gelin saçı, makyajı ve kıyafetleriyle şekillendirmesini kapsıyor. Çeşitli kültürel kökenlerden yaratıcılar bu trende katıldı ve birçoğu on milyonlarca görüntüleme ve beğeniyi topladı.
Bollywood'un büyük yıldızları Shah Rukh Khan ve Kareena Kapoor Khan'ın rol aldığı “Asoka”, M.Ö. üçüncü yüzyılda Hindistan yarımadasını yöneten antik Mauryan imparatoru Büyük Ashoka'ya dayanan kurgulanmış bir hikayeyi anlatıyor.
Film, koyu göz kalemi ve yüze ve vücuda çizilen geometrik desenler de dahil olmak üzere eski Hint giyim ve makyaj tarzlarını sergiliyor. Filmde modern Hint gelinlikleri kullanılmasa da parlak renkler, cesur gözler, dramatik makyaj ve altın takılar Asoka trendinin ana teması haline geldi.
ASOKA MAKYAJI NASIL BAŞLADI?
Asoka makyaj trendini başlatan içerik üreticisi, 24 Mart 2024'te büyüleyici bir Hint gelin makyajı yaparken Asoka filmlerinin şarkısına dudak senkronizasyonu yaparak kendini yükleyen Sita Suwarnadwipa.
Filmde tasvir edilen özenli göz makyajının ve dönemin karakteristik mücevherli başlıklarının öne çıktığı video, kısa sürede milyonlarca izlenme sayısına ulaştı. Girişimi 70.000 görüntüleme alırken, trendin diğer katılımcıları daha da yüksek bir etkileşim kaydetti.
Örneğin, Vietnamlı içerik yaratıcısı Chang Nguyen, kendi versiyonunda 134,9 milyon görüntüleme ve 12,2 milyon beğeni topladı. Brezilyalı içerik yaratıcısı Camila Pudim, 21 milyondan fazla beğeniyle ulaştı ve akımın en yumuşak geçişlerini yaptığı gerekçesiyle övüldü.
ASYA'DAN BÜYÜK İLGİ
Trendin geleneksel Güney Asya estetiğini günümüzün makyaj teknikleriyle harmanlanması ise büyük ilgi gördü. Asya'dan çok fazla içerik üreticisi bu geleneksel Hint makyajını güncel makyaj akımları ile birleştirdi.
KULLANICILARIN YARATICILIKLARINI KEŞFETMESİNE OLANAK TANIDI
#AsokaMakeupChallenge, katılımcıların yalnızca Bollywood'un dünyasının derinliklerine dalmalarına değil, aynı zamanda yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve geleneksel güzellik standartlarına ilişkin yorumlarını paylaşmalarına da olanak tanıyor.
FİLME OLAN İLGİYİ ARTTIRDI
Akımını popülerliği aynı zamanda YouTube'daki yorumlardan da anlaşılacağı üzere orijinal film 'Asoka'ya ve Alka Yagnik, Anu Malik ve Hema Sardesai'nin 'San Sana' şarkısına olan ilginin yeniden canlanmasına yol açtı.
Kaynak: NBC News, Dexerto, Perfect Corp, Prestige Online
Fotoğraf kaynak: TikTok, IMDb