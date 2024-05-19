Sosyal medyayı kasıp kavuran yeni trend: Asoka makyajı nedir, nereden çıktı?

2001 YAPIMI BİR BOLLYWOOD FİLMİNDEN ÇIKTI

Bu trend, aynı adı taşıyan 2001 Hint filminden ilham alıyor ve yaratıcıların, filmin şarkılarından birinin ritmine göre kendilerini Hint gelin saçı, makyajı ve kıyafetleriyle şekillendirmesini kapsıyor. Çeşitli kültürel kökenlerden yaratıcılar bu trende katıldı ve birçoğu on milyonlarca görüntüleme ve beğeniyi topladı.