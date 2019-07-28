Sosyal medyayı salladı! Sizin de başınıza gelebilir!

Sosyal medyada şaşkına çeviren bir paylaşımda bulunuldu. Bir Twitter kullanıcısı, uzun süre havalandırmadığı ve temizlemediği kitaplarının fotoğrafını paylaştı. Kitapların kenarında yer alan kilden yuvacıklar adeta görenleri şoke etti.

Sosyal medya kullanıcısı, "Evimde kitapları havalandırmayı, temizlemeyi adet edinmem gerekiyormuş. Hayatımda ilk kez böyle bir şey gördüm. Gitti çok nadir bulunan Che Guevara biyografisi. Başınıza geldi mi böyle bir şey?" paylaşımının ardından yüzlerce yorum aldı. Bu paylaşım üzerine aynı durumla karşı karşıya kalan kişiler de fotoğraf paylaşmaya başladı.

Bir Twitter kullanıcısı ise, bir fotoğraf paylaşarak şunları söyledi: "İnce belli yaban arısı yuvası. Ben kendi odama yuva yapan bir tanesini her gün gözlemliyorum. Kitabi kullanmıyorsanız yuvaları bozmayınız, insana zararları yok."

PEKİ BU YUVACIKLAR NEDİR?

Bir yaban arısı türü olan siyah ve sarı renkli Sceliphron caementarium, çenesiyle ve ön ayaklarıyla topladığı çamuru boru şekline getirerek, pencere kenarlarına, kitaplara daha doğrusu kuru yerlere bırakıyor. Bu yuvacığın içine ise bir yumurta yumurtluyor ve yumurtadan çıkan arının beslenebilmesi için bir örümcek bırakıyor. Ardından borunun iki ucunu da çamurla kapatıyor.