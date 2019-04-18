Sözcü Gazetesi davasında flaş gelişme. Sözcü gazetesinin sahibi ve yazarları hakkında istenen cezalar belli oldu.

Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile köşe yazarları Emin Çölaşan, Necati Doğru, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz’ın da arasında bulunduğu 9 kişinin yargılandığı davada mütalaa verildi.

17 sayfalık mütalaa da Emin Çölaşan ve Necati Doğru’nunda arasında bulunduğu 8 sanık hakkında örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarpıtılması istendi.

Mahkeme heyeti, sanık Burak Akbay hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlemlerin başlatılmasına karar verdi. Savcı, Burak Akbay hakkındaki davanın ayrılmasını da talep etti.