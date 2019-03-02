NASA'dan yapılan açıklamada, Crew Dragon kapsülü, insansız uçuş testi kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden, Space X üretimi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildi.

Astronot taşımayı amaçlayan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında üretilen Crew Dragon kapsülünün yarın sabah Uluslararası Uzay İstasyonuna (UUİ) ulaşması bekleniyor.

Testin başarılı geçmesi halinde kapsül, temmuz ayında insanlı test uçuşunda 2 NASA astronotunu UUİ'ye taşıyacak.

Öte yandan Ticari Mürettebat Geliştirme Programı içinde yer alan ABD'li havacılık şirketi Boeing'in de "Starliner" adlı personel taşıyıcı mekiğinin insansız uçuş testini nisanda, onun başarılı olması halindeyse insanlı uçuş testini ağustosta yapmayı planladığı belirtilmişti.

NASA 2011'DEN BU YANA İNSANLI UÇUŞ YAPMIYOR

NASA, kamu kaynaklarıyla yürütülen Discovery, Endeavour ve Atlantis uzay mekiği programlarını 2011'de art arda sona erdirmesinin ardından uzaya insanlı uçuş gerçekleştirmiyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi olan UUİ'de farklı ülkelerin astronotlarından oluşan 6 kişilik mürettebat dönüşümlü olarak görev yapıyor.

SpaceX'in Dragon kargo mekiği UUİ'ye ikmal malzemeleri taşırken, istasyonda görev yapan mürettebat Rus yapımı Soyuz mekikleriyle taşınıyor.

NASA, 2011 yılından beri Rus Soyuz roketleriyle uzaya gönderdiği her bir astronot için Rusya'ya yaklaşık 80 milyon dolar ödedi. NASA, Space X’in bu sene hizmete alınmaması durumunda 2019’ın sonları ve 2020 ilkbaharında uzaya birkaç astronot daha göndermek için Soyuz ile anlaşma yapmış durumda.

NASA geçen ayın sonunda yayımladığı bir açıklamada firmaların 2019 yılında insanlı uzay aracının hazır olacağından emin olduğunu, Soyuz ile yapılan anlaşmanın tedbir amaçlı olduğunu kaydetti.