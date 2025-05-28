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        Haberler Dünya SpaceX'in Starship'i 9. kez uçuş testini yaptı | Dış Haberler

        SpaceX'in Starship'i 9. kez uçuş testini yaptı

        SpaceX'in geliştirdiği en güçlü uzay roketi olan Starship, 9'uncu uçuş testini yaptı. Başarılı bir şekilde fırlatılan roket, buna rağmen taşıdığı 8 yapay Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başaramadı. Yakıt sızıntısı nedeniyle irtifa sorunu yaşayan Starship ile fırlatmadan 30 dakika sonra bağlantının kesildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 08:33 Güncelleme: 28.05.2025 - 08:35
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        Dünyanın en zengin insanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın müttefiki olan Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in geliştirdiği en güçlü uzay roketi Starship, 9'uncu uçuş denemesini yaptı.

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        8 yapay Starlink uydusunu taşıyan Starship roketi, ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Starbase roket geliştirme sahasından başarılı bir şekilde fırlatıldı.

        Roketin yeniden kullanılabilirlik özelliğine sahip ilk aşama güçlendiricisi Super Heavy fırlatmadan sonra okyanusa sert iniş yaparken, yolculuğuna devam eden Starship roketi kargo kapağının açılmaması üzerine 8 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başaramadı.

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        Daha sonra Starship'in bazı yakıt tankı sistemlerinde sızıntı meydana gelmesi üzerine roketin irtifa sorunu yaşadığı bildirildi.

        SpaceX'ten yapılan açıklamada, fırlatmadan yaklaşık 30 dakika sonra roketle bağlantının kesildiği belirtilerek, "Starship hızlı ve planlanmamış bir şekilde parçalandı" ifadelerine yer verildi.

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        SpaceX'in bir sonraki uçuş testi için hazırlıklarını sürdüreceği vurgulanarak, "Bu tür bir testte başarı, öğrendiklerimizden gelir. Bugünkü test, SpaceX yaşamı çok gezegenli hâle getirmeye çalışırken Starship’in güvenilirliğini artırmamıza yardımcı olacak" denildi.

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        Son test uçuşunun Starship'in şimdiye dek belirlenen teknik eksiklerinin giderilmesine ve performans geliştirme çalışmalarına katkıda bulunacağı biliniyordu.

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        Son 2 denemede havada parçalanmıştı

        Starship'in 7'nci ve 8'inci uçuş testleri de başarılı başlamış, Super Heavy güçlendiricisi fırlatmanın ardından planlandığı şekilde Dünya'ya dönmüştü. Ancak Starship roketi, her iki denemede de fırlatmadan yaklaşık 10 dakika sonra havada parçalanmıştı.

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        En güçlü uzay roketi olarak biliniyor

        ABD'li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’e ait olan 122 metre uzunluğundaki dev Starship roketi, dünyanın en büyük ve en güçlü uzay roketi olarak biliniyor.

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        Starship'in, Dünya yörüngesine, Ay'a ve Mars'a yük ve insan taşıma hedefiyle geliştirildiği belirtiliyor.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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