ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, dünyanın en güçlü operasyonel roketi olan Falcon Heavy'i 2019'dan bu yana ilk kez fırlattı.

ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan roket ile USSF-44 görevi kapsamında ABD Uzay Kuvvetleri'ne ait bir mikro uydu ve gizli olarak sınıflandırılan bir uzay aracını uzaya gönderdi.