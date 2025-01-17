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        Haberler Dünya SpaceX’in Starship roketi test uçuşunda parçalandı | Dış Haberler

        SpaceX'in Starship roketi test uçuşunda parçalandı

        ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi SpaceX'in Starship roketi, test uçuşu için havalandıktan 8 dakika sonra parçalandı. Paylaşılan videolarda, gökyüzünde enkaz parçaları görüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 17.01.2025 - 12:37 Güncelleme: 17.01.2025 - 12:37
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        Dünyanın en zengin insanı, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starship roketi, gerçekleştirdiği test uçuşu sırasında parçalandı.

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        SpaceX tarafından Teksas'taki Boca Chica üssünden gerçekleştirilen Starship roketinin test uçuşu başarısızlıkla sonuçlandı.

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        Kalkıştan yaklaşık sekiz dakika sonra roketin üst kısmıyla iletişim kesildi ve araç havada parçalandı.

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        SpaceX CEO'su Elon Musk, testin ardından yaptığı açıklamada, "Başarı garantili değil, ancak eğlence kesin" ifadelerini kullandı.

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        Sosyal medyada paylaşılan videolarda, gökyüzünde enkaz parçaları görüldü.

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        Uçaklar rotaları değiştirdi

        Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre onlarca ticari uçuş, rokete ait muhtemel enkaz parçalarından kaçınmak için farklı havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi. Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlarda da yaklaşık 45 dakika gecikmeler yaşandı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #SpaceX
        #Starship
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