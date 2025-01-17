SpaceX'in Starship roketi test uçuşunda parçalandı

Uçaklar rotaları değiştirdi

Uçuş takip sitesi FlightRadar24'e göre onlarca ticari uçuş, rokete ait muhtemel enkaz parçalarından kaçınmak için farklı havalimanlarına yönlendirildi veya rotasını değiştirdi. Miami ve Florida, Fort Lauderdale'deki havalimanlarından kalkışlarda da yaklaşık 45 dakika gecikmeler yaşandı.