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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün, Atlanta Hawks karşısında double-double yaptı!

        Alperen Şengün, Atlanta Hawks karşısında double-double yaptı!

        NBA'de milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, Atlanta Hawks'ı 121-114 mağlup etti. Alperen Şengün parkeden 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalma ile ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 10:07 Güncelleme:
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        Alperen'den, Atlanta'ya karşı double-double!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Atlanta Hawks'ı 121-114 yendi.

        NBA'e 8 maçla devam edildi. State Farm Arena'da Hawks'a konuk olan Rockets, 17 sayı, 10 ribaunt, 7 asist ve 1 top çalma ile oynayan Alperen Şengün'ün katkısıyla kazanarak 3'te 3 yaptı.

        Rockets'ta Kevin Durant 22, Reed Sheppard ve Tari Eason 19'ar sayı attı.

        Hawks'ta ise Jalen Johnson 26 sayı, 16 asist, Dyson Daniels ve Nickeil Alexander-Walker 18'er sayı üretti.

        76ERS'TAN 3'TE 3

        Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Milwaukee Bucks'ı 127-116 mağlup ederek sezona 3'te 3 ile başladı.

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        Joel Embiid'in 28 sayı, 11 ribaunt, 10 asistle "triple-double" performans sergilediği 76ers'ta Jaylen Brown 27 ve Tyrese Maxey, 26 sayı kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona, yaklaşık 10 dakika süre aldığı karşılaşmayı 1 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla tamamladı.

        Bucks'ta ise Jaime Jaquez Jr 21 ve Kel'el Ware, 19 sayıyla oynadı.

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        #Houston Rockets
        #Atlanta Hawks
        #Alperen Şengün
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