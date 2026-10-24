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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün 29 sayısı Houston Rockets'a Spurs galibiyetini getirdi!

        Alperen Şengün'ün 29 sayısı Houston Rockets'a Spurs galibiyetini getirdi!

        NBA'de Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 29 sayıyla oynadığı maçta San Antonio Spurs'ü 114-110 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 10:22 Güncelleme:
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        Alperen 29 sayı attı, Houston kazandı!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün 29 sayıyla oynadığı maçta San Antonio Spurs'ü 114-110 mağlup etti.

        NBA'e 12 maçla devam edildi.

        Moody Center'da oynanan karşılaşmada 36 dakika süre alan Alperen Şengün, mücadeleyi 29 sayı, 7 ribaunt, 7 asist ve 1 blokla tamamladı.

        Son çeyrekte 14 sayı bulan milli oyuncu, Spurs'ün 104-103 öne geçtiği bölümde üst üste dört hücumda sayı üreterek takımını yeniden öne taşıdı.

        Karşılaşmanın son saniyesinde Amen Thompson, Victor Wembanyama'nın beraberlik için denediği turnikeyi blokladı.

        Sezona 2'de 2 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Thompson ise 20 sayı, 10 ribauntla oynadı.

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        Spurs'te Wembanyama 25 sayı, 13 ribaunt kaydederken, Dylan Harper 20, De'Aaron Fox ise 19 sayı attı.

        HAWKS'TAN 47 SAYILIK KULÜP REKORU

        Atlanta Hawks, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 128-81 yendi.

        Rakibine 27 top kaybı yaptıran ve farkı son çeyrekte 49'a kadar çıkaran Hawks, 47 sayılık kulüp tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Önceki rekor, 2017'de Sacramento Kings karşısında alınan 46 sayılık galibiyetti.

        Hawks'ta ilk beşte başlayan oyuncuların tamamı çift haneli sayıya ulaştı. Jalen Johnson 19 sayı, 7 ribaunt, 8 asist, kenardan gelen Aaron Wiggins 19 sayı üretti.

        Hornets'ta Naz Reid, 17 sayıyla takımının en skoreri oldu.

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        SON ŞAMPİYON KNICKS'TEN KÖTÜ BAŞLANGIÇ

        Boston Celtics, TD Garden'da New York Knicks'i 107-103 mağlup etti.

        Celtics'te 36 sayının 25'ini ikinci yarıda atan Jayson Tatum, 9 ribaunt ve 7 asistle oynadı. Tatum, son 1,5 dakikada biri orta mesafeden, ikisi üçlük çizgisinin gerisinden attığı üç şutla galibiyette belirleyici oldu. Paul George ve Neemias Queta, 15'er sayı kaydetti.

        Knicks'te Karl-Anthony Towns 22 sayı, 10 ribauntla oynadı. OG Anunoby 20 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Miles McBride 20, Jalen Brunson, 19 sayıyla parkeden ayrıldı.

        Bu sonuçla Knicks, 2011-12 sezonundaki Dallas Mavericks'ten bu yana sezona iki yenilgiyle başlayan ilk son şampiyon oldu.

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        LOS ANGELES DERBİSİNİ LAKERS KAZANDI

        Los Angeles Lakers, sahasında Los Angeles Clippers'ı 125-117 yendi.

        Lakers'ta Austin Reaves, 13 şutun 10'unu sayıya çevirdi ve 28 sayı, 9 asistle takımının en skoreri oldu. Luka Doncic 23 sayı, 7 asist üretirken kariyerinin en yüksek top kaybını (11) yaptı. Walker Kessler 22 sayı, 8 ribaunt ve 6 blokla oynadı.

        Darius Garland 26 sayı attığı Clippers'ta, kenardan gelen Brook Lopez 22 sayıda kaldı.

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        #Alperen Şengün
        #Houston Rockets
        #NBA
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