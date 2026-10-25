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        Haberler Spor Basketbol STBL Anadolu Efes: 93 - Biotekno Körfez Basket: 77 | MAÇ SONUCU

        Anadolu Efes: 93 - Biotekno Körfez Basket: 77 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 15:17 Güncelleme:
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        Anadolu Efes evinde rahat kazandı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes, Biotekno Körfez Basket'i 93-77 mağlup etti.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Özlem Yalman, Tolga Edis, Samet Biner

        Anadolu Efes: Saric 12, Russell 4, Malcolm 16, Fernando 12, Mutaf 3, Yusta 14, Burak Can Yıldızlı 2, Payne 17, Ercan Osmani 4, Erkan Yılmaz 5, Jones 4, Karutasu

        Biotekno Körfez Basket: Buie 12, Davis 18, Berk Can Akın, Cluff 7, Reese 11, Mert Akay 10, Mitchell 3, Altan Çamoğlu 5, Danusevicius 3, Barna 8

        1. Periyot: 24-14

        Devre: 49-32

        3. Periyot: 67-62

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