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        Haberler Spor Basketbol Bahçeşehir Koleji: 100 - Beşiktaş: 96 | MAÇ SONUCU

        Bahçeşehir Koleji: 100 - Beşiktaş: 96 | MAÇ SONUCU

        Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 23:27 Güncelleme:
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        Bahçeşehir Koleji Beşiktaş'ı devirdi!

        Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti.

        Bu sonuçla ligdeki 5’inci maçını da kazanan Bahçeşehir Koleji, namağlup liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 3’üncü yenilgisini aldı.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Uğur Akyıldız

        Bahçeşehir Koleji: Marquise Reed 18, Malachi Flynn 13, Tyler Cavanaugh 10, Mateusz Ponitka 15, Trevion Williams 11, Aleksa Avramovic 3, İsmet Akpınar 6, Damien Inglis 16, Kenan Sipahi 6, Luka Mitrovic 2

        Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Eugene Omoruyi 15, Anthony Brown 8, Jaylen Nowell 21, Ante Zizic 11, Lonnie Walker 15, David DeJulius 7, Conor Morgan, Metecan Birsen 6, Scottie Wilbekin 8

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        1’inci Periyot: 31-24

        Devre: 52-50

        3’üncü Periyot: 71-71

        4'üncü Periyot: 100-96

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