Bahçeşehir Koleji: 100 - Beşiktaş: 96 | MAÇ SONUCU
Basketbol Süper Ligi'nin 5'inci haftasında Bahçeşehir Koleji, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti.
Bahçeşehir Koleji, Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 100-96 mağlup etti.
Bu sonuçla ligdeki 5’inci maçını da kazanan Bahçeşehir Koleji, namağlup liderliğini sürdürürken Beşiktaş ise 3’üncü yenilgisini aldı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Uğur Akyıldız
Bahçeşehir Koleji: Marquise Reed 18, Malachi Flynn 13, Tyler Cavanaugh 10, Mateusz Ponitka 15, Trevion Williams 11, Aleksa Avramovic 3, İsmet Akpınar 6, Damien Inglis 16, Kenan Sipahi 6, Luka Mitrovic 2
Beşiktaş: Berk Uğurlu 5, Eugene Omoruyi 15, Anthony Brown 8, Jaylen Nowell 21, Ante Zizic 11, Lonnie Walker 15, David DeJulius 7, Conor Morgan, Metecan Birsen 6, Scottie Wilbekin 8
1’inci Periyot: 31-24
Devre: 52-50
3’üncü Periyot: 71-71
4'üncü Periyot: 100-96