BOTAŞ: 70 - Beşiktaş BOA: 66 | MAÇ SONUCU
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş BOA, konuk olduğu BOTAŞ'a 70-66'lık skorla yenildi. Başkent ekibine kaybeden Siyah Beyazlılar, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş BOA, BOTAŞ ile deplasmanda karşılaştı.
Ankara'daki Sincan Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 70-66'lık skorla BOTAŞ oldu.
BEŞİKTAŞ İLK YARIYI ÖNDE TAMAMLADI
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş BOA, ilk periyodu 24-18 önde tamamladı.
İkinci çeyrekte de üstünlüğünü koruyan siyah-beyazlı ekip, devre arasına 43-39'luk skorla önde girdi.
BOTAŞ'TAN GERİ DÖNÜŞ
Üçüncü periyotta toparlanan BOTAŞ, farkı kapatarak son çeyreğe 52-52'lik eşitlikle girilmesini sağladı.
Final periyodunda üstünlüğü ele geçiren Ankara temsilcisi, karşılaşmadan 70-66 galip ayrıldı.
BEŞİKTAŞ İLK KEZ KAYBETTİ
BOTAŞ'ta Nared 17, Akhator 16 ve Sehernaz Çidal 15 sayıyla galibiyette öne çıkan isimler oldu.
Beşiktaş BOA'da ise Meltem Yıldızhan ve Badiane 12'şer sayıyla mücadele etti. Simms 9, Davis ise 8 sayı kaydetti.
Bu sonuçla BOTAŞ, ligdeki dördüncü galibiyetini elde ederken Beşiktaş BOA sezonun ilk yenilgisini yaşadı.