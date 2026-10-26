Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de 3. kez "çift maç haftası" heyecanı!

        Euroleague'de 3. kez "çift maç haftası" heyecanı!

        EuroLeague'de sezonun üçüncü çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş ve Anadolu Efes ikişer karşılaşmaya çıkacak. Ligde 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Fenerbahçe, Valencia Basket ve Real Madrid deplasmanlarına çıkarak iki maçını da kazanmayı hedefliyor. Beşiktaş, son şampiyon Olympiakos'u ağırladıktan sonra Virtus Bologna'ya konuk olacak. Son iki maçını kazanan Anadolu Efes ise Hapoel IBI ve Panathinaikos AKTOR karşısında galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 11:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Euroleague'de 3. kez "çift maç haftası" heyecanı!

        EuroLeague'de bu sezon 3. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 8. hafta karşılaşmaları yarın ve 28 Ekim Çarşamba günü, 9. hafta maçları ise 29 Ekim Perşembe ve 30 Ekim Cuma günü oynanacak.

        Türk temsilcilerinden Fenerbahçe Tarfin, 8. hafta maçında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket ile TSİ 22.30'da karşı karşıya gelecek. Ligin 9. haftasında ise sarı-lacivertli takım, 29 Ekim Perşembe günü bir başka İspanyol takımı Real Madrid ile TSİ 22.45'te kozlarını paylaşacak.

        Organizasyonda 6 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, "2'de 2" yaparak zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.

        REKLAM

        BEŞİKTAŞ'IN İLK RAKİBİ SON ŞAMPİYON OLYMPIAKOS

        Siyah-beyazlı basketbol takımının çift maç haftasında ilk rakibi, Yunanistan temsilcisi Olympiakos olacak.

        Beşiktaş'ın son şampiyon Olympiakos'u ağırlayacağı müsabaka 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da oynanacak.

        Siyah-beyazlılar, 30 Ekim Cuma günü ise deplasmanda İtalya'nın Virtus Bologna ekibi ile TSİ 22.30'da karşılaşacak.

        Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

        ANADOLU EFES'İN PROGRAMI

        Euroleague'de son iki karşılaşmasını kazanan Anadolu Efes, çift maç haftasındaki galibiyetleriyle çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

        Ligde 28 Ekim Çarşamba günü TSİ 21.00'de İsrail ekibi Hapoel IBI ile Bulgaristan'da karşılaşacak lacivert-beyazlılar, 30 Ekim Cuma günü ise sahasında Yunanistan takımı Panathianiakos AKTOR ile saat 20.30'da karşı karşıya gelecek.

        REKLAM

        Organizasyondaki 7 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son olarak geçen hafta Türk derbisinde Beşiktaş'ı 89-80 yendi.

        Basketbol Avrupa Ligi'nde 8. ve 9. hafta karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

        8. HAFTA

        Yarın:

        19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Paris Basketbol (Fransa)

        22.00 Bayern Münih (Almanya)-Barcelona (İspanya)

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

        22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

        22.30 Valencia Basket (İspanya)-Fenerbahçe Tarfin

        23.00 Baskonia (İspanya)-Real Madrid (İspanya)

        28 Ekim Çarşamba:

        20.30 Beşiktaş-Olympiakos (Yunanistan)

        REKLAM

        21.00 Hapoel IBI (İsrail)-Anadolu Efes

        22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

        22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Zalgiris (Litvanya)

        9. HAFTA

        29 Ekim Perşembe:

        22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Bayern Münih (Almanya)

        22.05 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Paris Basketbol (Fransa)

        22.45 Real Madrid (İspanya)-Fenerbahçe Tarfin

        30 Ekim Cuma:

        19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Hapoel IBI (İsrail)

        20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

        21.00 Zalgiris (Litvanya)-Partizan (Sırbistan)

        22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Baskonia (İspanya)

        22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Armani Olimpia Milan (İtalya)

        22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Beşiktaş

        REKLAM

        22.30 Barcelona (İspanya)-Valencia Basket (İspanya)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ayvalık'ta batan teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 kişi aranıyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında özel bir teknenin batması sonucu denizden 8 kişi sağ kurtarıldı, kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. (AA)

        #EuroLeague
        #Basketbol
        #fenerbahçe
        #beşiktaş
        #Anadolu Efes
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        80 ilde sokakta sahipsiz hayvan kalmadı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        SPK'dan nitelikli yatırımcı kararı
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        RAMS Park'ta dev derbi: İşte muhtemel 11'ler!
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        Dil kanseri olan hastaya uyluk bölgesinden yeni dil yapıldı
        İsrail'de kritik seçim
        İsrail'de kritik seçim
        Çatıdan düşen genç kadının son fotoğrafı! Ev arkadaşı ve sevgilisi gözaltında!
        Çatıdan düşen genç kadının son fotoğrafı! Ev arkadaşı ve sevgilisi gözaltında!
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        7 saniyelik 192 milyon TL'lik vurgunda perde aralandı: "Fena para yapacağız"
        Pentagon'dan büyük savaş hazırlığı
        Pentagon'dan büyük savaş hazırlığı
        Aracından inen sürücü hayatının şokunu yaşadı
        Aracından inen sürücü hayatının şokunu yaşadı
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Süper Lig'de 643 milyon Euro'luk dev derbi!
        Lavabo açıcıyla beyazlatmışlar! Tam 3 ton
        Lavabo açıcıyla beyazlatmışlar! Tam 3 ton
        Merkez Bankası'ndan TL kredileri için yeni karar
        Merkez Bankası'ndan TL kredileri için yeni karar
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Dolmabahçe'de zorlu mücadele!
        Meteorolojik ekstrem olaylar 2 kat arttı! Çarpıcı tespitler!
        Meteorolojik ekstrem olaylar 2 kat arttı! Çarpıcı tespitler!
        Bursa için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
        Bursa için 7 büyüklüğünde deprem uyarısı
        İkinci el otomobilde yeni hesap
        İkinci el otomobilde yeni hesap
        Trump Netanyahu'ya desteğini yineledi
        Trump Netanyahu'ya desteğini yineledi
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Trump'tan Minaj hakkında kalça yorumu
        Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu
        Somer Sivrioğlu sessizliğini bozdu
        Kabul etmiyorlar
        Kabul etmiyorlar