Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Basketbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol Fenerbahçe Tarfin: 84 - Turgutlu Belediyespor: 57 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Tarfin: 84 - Turgutlu Belediyespor: 57 | MAÇ SONUCU

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 84-57 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Ekim 2026 - 19:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        F.Bahçe Tarfin, evinde farklı kazandı!

        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Turgutlu Belediyespor'u ağırladı.

        Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadelenin galibibi 84-57'lik skorla Sarı Lacivetliler oldu.

        FENERBAHÇE İLK YARIDA FARK ATTI

        Karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte üstünlüğünü artırdı.

        Sarı-lacivertliler, devre arasına 44-30'luk skorla 14 sayı önde girdi.

        Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, son çeyreğe 64-43 üstünlükle girdi.

        Final periyodunda farkı daha da açan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 84-57 galip ayrıldı.

        REKLAM

        BETTS YILDIZLAŞTI

        Fenerbahçe Tarfin'de Betts, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.

        Sarı-lacivertli ekipte Pouye 14, Juskaite 13 ve Alperi Onar 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

        Turgutlu Belediyespor'da ise Cowling'in 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Hatice Öztosun 9, Kovacevic ise 8 sayı kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 23 Ekim 2026 (Türk Derbisi Anadolu Efes'in)

        Türk derbisi Anadolu Efes'in.  Trabzonspor ve Beşiktaş'ta maç sonu açıklamaları. Avrupa kupalarında son durum ne? Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"