Fenerbahçe Tarfin: 84 - Turgutlu Belediyespor: 57 | MAÇ SONUCU
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Turgutlu Belediyespor'u 84-57 mağlup etti.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Turgutlu Belediyespor'u ağırladı.
Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda oynanan mücadelenin galibibi 84-57'lik skorla Sarı Lacivetliler oldu.
FENERBAHÇE İLK YARIDA FARK ATTI
Karşılaşmanın ilk periyodunu 17-16 önde tamamlayan Fenerbahçe Tarfin, ikinci çeyrekte üstünlüğünü artırdı.
Sarı-lacivertliler, devre arasına 44-30'luk skorla 14 sayı önde girdi.
Üçüncü periyotta da etkili oyununu sürdüren ev sahibi ekip, son çeyreğe 64-43 üstünlükle girdi.
Final periyodunda farkı daha da açan Fenerbahçe Tarfin, mücadeleden 84-57 galip ayrıldı.
BETTS YILDIZLAŞTI
Fenerbahçe Tarfin'de Betts, 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu.
Sarı-lacivertli ekipte Pouye 14, Juskaite 13 ve Alperi Onar 10 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Turgutlu Belediyespor'da ise Cowling'in 20 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Hatice Öztosun 9, Kovacevic ise 8 sayı kaydetti.