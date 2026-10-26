Formula 1 ABD Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

Göçerlerin dönüş yolculuğu başladı

https://ajans-api.bitem.tr/api/video/download/119712682/6764283659Göçerlerin dönüş yolculuğu başladıBitlis ve Van'ın serin yaylalarında yaz aylarını geçiren göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı. Binlerce küçükbaş ile yola çıkan göçerler, aileleriyle aylar sürecek yolculuğun ardı... Daha Fazla Göster https://ajans-api.bitem.tr/api/video/download/119712682/6764283659Göçerlerin dönüş yolculuğu başladıBitlis ve Van'ın serin yaylalarında yaz aylarını geçiren göçerler, havaların soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı. Binlerce küçükbaş ile yola çıkan göçerler, aileleriyle aylar sürecek yolculuğun ardından Siirt başta olmak üzere memleketlerine ulaşmayı hedefliyor.(DHA) Daha Az Göster