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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1 ABD Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

        Formula 1 ABD Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'sini, Mercedes takımından İtalyan pilot Kimi Antonelli kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Ekim 2026 - 01:44 Güncelleme:
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        ABD Grand Prix'sinde kazanan Antonelli!

        Mercedes takımında İtalyan pilot Kimi Antonelli, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'sinde zafere ulaştı.

        ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 35 dakika 16.650 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Antonelli bu sezonun dokuzuncu etap galibiyetini elde etti.

        Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 13.078 saniye gerisinde ikinci, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen, 17.485 saniye farkla üçüncü oldu.

        Bu sonuçla Antonelli, en yakın rakibi George Russell'ın 123 puan önünde yer alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

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        Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si 1 Kasım'da koşulacak.

        Pilotlar

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 365

        2. George Russell (Büyük Britanya): 242

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 241

        4. Max Verstappen (Hollanda): 236

        5. Charles Leclerc (Monako): 233

        Takımlar

        1. Mercedes: 607

        2. Ferrari: 474

        3. Red Bull: 355

        4. McLaren: 355

        5. Racing Bulls: 102

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