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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Formula 1'de sıradaki durak ABD

        Formula 1'de sıradaki durak ABD

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'siyle devam edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Ekim 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        Formula 1'de sıradaki durak ABD

        ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de bulunan 5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde gerçekleştirilecek yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek. Sıralama turları 25 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da, yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te başlayacak.

        Klasmanda 340 puanla zirvede bulunan Mercedes'in İtalyan pilotu Kimi Antonelli, Austin'de kazanması halinde takım arkadaşı George Russell ve Ferrari pilotu Lewis Hamilton'ın yarış sonucuna göre şampiyonluğunu ilan edebilir.

        20 yaşındaki Antonelli, Russell'ın dokuzuncu veya daha geride, Hamilton'ın ise beşinci veya daha geride kalması halinde sezonun bitimine 5 yarış kala kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanacak.

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        Amerika Pisti'nde en çok kazanan pilot, 5 zaferle Hamilton. Geçen yılki yarışı da kazanan Red Bull pilotu Max Verstappen, pazar günü damalı bayrağı ilk sırada geçmesi halinde Hamilton'ın rekoruna ortak olacak.

        ABD Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Kimi Antonelli (İtalya): 340

        2. George Russell (Büyük Britanya): 238

        3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 229

        4. Max Verstappen (Hollanda): 221

        5. Charles Leclerc (Monako): 215

        TAKIMLAR

        1. Mercedes: 578

        2. Ferrari: 444

        3. McLaren: 339

        4. Red Bull: 332

        5. Racing Bulls: 100

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