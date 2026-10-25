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        Haberler Spor Basketbol STBL Galatasaray MCT Technic: 102 - Pizzabulls Bordo Bandırma: 68 | MAÇ SONUCU

        Galatasaray MCT Technic: 102 - Pizzabulls Bordo Bandırma: 68 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 102-68 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Ekim 2026 - 23:49 Güncelleme:
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        G.Saray MCT Technic'ten 34 sayı fark!

        Galatasaray MCT Technic, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ağırladığı Pizzabulls Bordo Bandırma'yı 102-68 mağlup etti.

        Salon: Sinan Erdem

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Özge Şentürk Bayraktar, Murat Ciner

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 4, Şehmus Hazer 11, Nikolic 2, Metu 17, Ballo 3, Berkan Durmaz 18, Smailagic 18, Ivanovic 6, Buğrahan Tuncer 9, Simpson 14, Efe Şekeroğlu

        Pizzabulls Bordo Bandırma: Kadir Bayram 4, Toure 3, Aldridge 10, Jefferson 15, Peterson 17, Gordon 10, Okben Ulubay, Maxhuni 3, Mehmet Oğuzhan Kızıl 2, Hankins 4, Özgür Şahin

        1. Periyot: 21-19

        Devre: 38-34

        3. Periyot: 68-45

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        4. Periyot: 102-68

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